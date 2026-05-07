Nauji duomenys apie incidentą Latvijoje: fiksuotas dar vienas dronas

Reaguodami į šiuos incidentus, Latvijos kariai Latgaloje pakėlė savo dronus oro stebėjimui ir situacijos kontrolei vykdyti. Todėl Rėzeknės gyventojų danguje virš miesto po saulėtekio pastebėti dronai buvo Latvijos ginkluotųjų pajėgų orlaiviai, nurodė NGP atstovai.
NGP tęsia savo dronų skrydžius ir dieną, siekdamos įvertinti esamą situaciją po kilusios grėsmės oro erdvei. Reaguojant į grėsmę taip pat buvo skubiai pakilę Baltijos oro policijos misijoje dalyvaujantys NATO naikintuvai – jie kelias valandas patruliavo palei Latvijos rytinę sieną, pranešė NGP.
Kaip pranešė LETA, anksti ketvirtadienį į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai. Mažiausiai vienas jų nukrito Rėzeknėje, apgadindamas naftos saugyklą.
Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų prašymu Valstybinė priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba išsiuntė pranešimus į telefonus Ludzos, Balvų ir Rėzeknės savivaldybių gyventojams.
Liudininkų teigimu, dronai virš Rėzeknės buvo matomi ir girdimi dar ir po saulėtekio. Gyventojai taip pat pranešė apie garsus, panašius į naikintuvų.
Gynybos ministras Andris Sprūdas interviu Latvijos televizijai sakė, kad kariuomenė kartu su NATO sąjungininkais užtikrina maksimalią Latvijos oro erdvės kontrolę. Ministras pridūrė, kad buvo pakilę ir NATO naikintuvai.
Kariuomenė pažymi, kad kol tęsiasi Rusijos agresija Ukrainoje, išlieka rizika, jog svetimi dronai gali vėl patekti į Latvijos oro erdvę arba prie jos priartėti.
Naujausi komentarai