Nelaimė žaidimų aikštelėje baigėsi tragedija: ligoninėje mirė 5-erių mergaitė

WOWT ir Harvintono miesto valdžios teigimu, žuvusi mergaitė lankė Harvintono jungtinės mokyklos parengiamąją klasę. Ji mirė nuo sužalojimų, patirtų sekmadienį, gegužės 31 d., nelaimingo atsitikimo metu.
Konektikuto valstijos policija į įvykio vietą atvyko apie 13.45 val. vietos laiku. Pranešta, kad vaikas patyrė galvos traumą. „Life Star“ sraigtasparnis mergaitę nuskraidino į Konektikuto vaikų medicinos centrą dėl „įtariamų sunkių, tačiau pavojaus gyvybei nekėlusių sužalojimų“, tačiau vėliau ligoninėje ji mirė.
Trečiadienį, birželio 3 d., žurnalui „People“ pateiktame Konektikuto valstijos policijos pareiškime teigiama, kad incidentas yra tiriamas, tačiau „jokių nusikalstamos veikos požymių nerasta“.
„Nėra žodžių, kuriais būtų galima tinkamai išreikšti mūsų bendruomenės jaučiamą sielvartą, – pranešime teigė Harvintono miesto vadovas Michaelas R. Crissas, skelbia WOWT. – Jos netektį giliai išgyvena šeima, draugai, klasės draugai, mokytojai ir visi, kurie turėjo garbės ją pažinti.“
„Harvintono miesto vardu reiškiame giliausią ir nuoširdžiausią užuojautą jos šeimai šiuo neįsivaizduojamai sunkiu metu. Taip pat mintimis ir maldomis esame su jos klasės draugais, mokyklos darbuotojais ir visa „Region 10“ bendruomene, kai jie kartu išgyvena šią didžiulę netektį, – tęsiama pareiškime. – Sutelkime jėgas kaip bendruomenė, kad palaikytume vieni kitus, stipriau apkabintume savo artimuosius ir išlaikytume mūsų mylimą mokinę bei jos šeimą savo širdyse.“
Pirmadienį, birželio 1 d., pateiktame informacijos atnaujinime M. Crissas pabrėžė, kad mergaitės šeimai šiuo labai sunkiu metu „labai reikalingas privatumas“.
Įvykio tyrimas tęsiamas. Šiuo metu jokie baudžiamieji kaltinimai nėra pareikšti, pranešė „Connecticut News 12“.
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