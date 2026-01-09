Nepaisant interneto atjungimo Iraną sudrebino naktiniai protestai

Kaip matoma vaizdo įrašuose, protestuotojai skandavo šūkius, įskaitant „mirtis diktatoriui“, ir padeginėjo valdžios pastatus.
Interneto stebėsenos organizacija „Netblocks“ pranešė, kad vėlų ketvirtadienį valdžia visiškai atjungė interneto ryšį, o ankstų penktadienį pridūrė, kad šalis „dabar jau 12 valandų yra be interneto ryšio (...), bandant nuslopinti plataus masto protestus“.
Tuo metu per 1979 metų Islamo revoliuciją nuversto Irano šacho sūnus, JAV gyvenantis Reza Pahlavi, ketvirtadienį skatinęs rengti didelio masto protestus, penktadienį paragino surengti naują galingą demonstraciją gatvėse.
Naujienų agentūros AFP patvirtintuose vaizdo įrašuose matyti, kaip vėlų ketvirtadienį žmonių minios ir jas palaikantys signalizuojantys automobiliai užpildė dalį didžiulio ajatolos Kashani prospekto.
Buvo girdėti, kaip minia skanduoja „mirtis diktatoriui“, turėdama omenyje aukščiausiąjį lyderį ajatolą Ali Khamenei, kuris valdo Islamo respubliką nuo 1989 metų.
Kituose vaizdo įrašuose matyti dideli protestai ir kituose miestuose, įskaitant Tebrizą šiaurėje ir šventąjį Mašhado miestą rytuose, taip pat kurdų gyvenamoje vakarinėje šalies dalyje, įskaitant regioninį centrą Kermanšahą.
Keliuose vaizdo įrašuose teigiama, kad protestuotojai padegė įėjimą į valstybinės televizijos regioninį skyrių centriniame Isfahano mieste. Kol kas tokia informacija nėra patvirtinta.
Kituose vaizdo įrašuose matyti, kaip protestuotojams susirinkus lauke, liepsnoja gubernatoriaus būstinės pastatas Šazande, centrinės Irano Markazi provincijos sostinėje.
Ketvirtadienio protestai buvo didžiausi Irane nuo 2022–2023 metų mitingų visoje šalyje, kuriuos sukėlė įkalintos Mahsos Amini mirtis. Ji buvo sulaikyta už tariamą Islamo respublikos griežto aprangos kodo pažeidimą.
Teisių gynimo grupės apkaltino pareigūnus, kad per dabartines demonstracijas jie šaudė į protestuotojus ir nužudė dešimtis žmonių. Tačiau naujausiuose vaizdo įrašuose iš Teherano nematyti saugumo pajėgų įsikišimo.
Anksti penktadienį paskelbtoje naujame vaizdo kreipimesi R. Pahlavi teigė, kad ketvirtadienio mitingai parodė, kaip „didžiulė minia priverčia represines pajėgas atsitraukti“.
Jis paragino vėliau penktadienį surengti naujus protestus, „kad minia būtų dar didesnė, o režimo represinė galia dar labiau susilpnėtų“.
A. Khamenei penktadienį, pirmą kartą nuo sausio 3 dienos kalbėdamas savo šalininkams, per valstybinę televiziją transliuojamoje kalboje pareiškė, kad Iranas „nenusileis“ protestuotojams, kuriuos pavadino „vandalais“ ir „diversantais“.
Aukščiausiasis lyderis ajatola sakė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo rankos „suteptos daugiau nei tūkstančio iraniečių krauju“, ir prognozavo, kad „arogantiškasis“ JAV lyderis bus „nuverstas“ kaip imperinė dinastija, valdžiusi Iraną iki 1979 metų revoliucijos.
