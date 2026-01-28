Netanyahu: Izraelis koncentruosis į „Hamas“ nuginklavimą

Premjeras pridūrė, kad jokie atstatymo darbai Gazos Ruože nevyks tol, kol nebus įvykdytos šios dvi misijos.
B. Netanyahu taip pat pažadėjo blokuoti Palestinos valstybės kūrimą Gazos Ruože, tvirtindamas, kad Izraelis išlaikys tiek jos, tiek okupuoto Vakarų Kranto saugumo kontrolę, nepaisydamas didėjančio tarptautinio palestiniečių valstybingumo pripažinimo.
JAV remiamame ugnies Gazos Ruože nutraukimo plane, galiojančiame nuo spalio 10-osios, numatyta, kad pirmuoju etapu bus sugrąžinti visi šioje teritorijoje laikomi įkaitai, o antruoju – nuginkluota palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“.
„Dabar esame susikoncentravę į dviejų likusių užduočių įvykdymą: „Hamas“ nuginklavimą ir Gazos (Ruožo) demilitarizavimą (pašalinant) ginklus bei tunelius“, – per televizijos transliuotą spaudos konferenciją sakė B. Netanyahu.
„Tai bus padaryta lengvuoju arba sunkiuoju būdu. Bet bet kuriuo atveju tai įvyks, – sakė jis. – Net ir dabar girdžiu teiginius, kad Gazos (Ruožo) atstatymas bus leistas prieš demilitarizavimą. To nebus.“
Per karą Gazos Ruože išprovokavusį 2023 metų spalio 7 dienos išpuolį Izraelyje kovotojai pagrobė 251 įkaitą. Izraelio pajėgos pirmadienį pargabeno paskutinio belaisvio Rano Gvili (Rano Gvilio) palaikus.
Nors „Hamas“ teigė, kad R. Gvili palaikų grąžinimas parodė grupuotės įsipareigojimą vykdyti ugnies nutraukimo susitarimą, ginklų ji iki šiol nesudėjo.
Grupuotė ne kartą pareiškė, kad nuginklavimas yra jos raudonoji linija, tačiau taip pat užsiminė, kad būtų pasirengusi perduoti savo ginklus Palestinos valdžiai.
Antradienį sakydamas kalbą B. Netanyahu pareiškė, kad Palestinos valstybės sukūrimas Gazos Ruože „neįvyko ir neįvyks“, prisiimdamas nuopelnus už tai, kad buvo „ne kartą blokuotas“ dviejų valstybių modelio įgyvendinimas.
Karas Gazos Ruože, pavertęs griuvėsiais didelę šios teritorijos dalį, pakurstė tarptautinius raginimus pripažinti palestiniečių valstybingumą ir pernai kelios Vakarų šalys oficialiai pripažino Palestinos valstybę.
Tačiau B. Netanyahu tvirtino, kad Izraelis ir toliau „vykdys saugumo kontrolę nuo Jordano (upės) iki jūros, ir tai taip pat galioja Gazos Ruožui“.
„Didelė klaida“
Premjeras taip pat užsiminė apie JAV prezidento Donaldo Trumpo pastarojo meto pasisakymus apie Iraną, kuriam jis anksčiau grasino puolimu dėl kruvino susidorojimo su antivyriausybiniais protestais.
JAV į regioną išsiuntė lėktuvnešio smogiamąją grupę, o Iranas dėl to perspėjo, kad nedvejodamas ginsis.
„Prezidentas Trumpas nuspręs tai, ką nuspręs; Izraelio valstybė nuspręs tai, ką nuspręs“, – sakė B. Netanyahu.
Tačiau jis pridūrė: „Jei Iranas padarys didelę klaidą užpuldamas Izraelį, mes atsakysime tokia jėga, kokios Iranas dar niekada nematė.“
D. Trumpas pirmadienį naujienų svetainei „Axios“ sakė, kad JAV turi „didelę armadą šalia Irano“, tačiau pridūrė manantis, kad derybos vis dar yra įmanomos.
„Jie nori susitarti. Aš tai žinau. Jie skambino daugybę kartų“, – sakė jis.
Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas antradienį per pokalbį su Saudo Arabijos sosto įpėdiniu princu Mohammedu bin Salmanu piktinosi tuo, ką pavadino JAV grasinimais, teigdamas, kad jais „siekiama suardyti regiono saugumą“.
Pernai birželį Izraelis 12 dienų kariavo su Iranu, atakuodamas karinius taikinius visoje Islamo Respublikoje, ir nužudė keletą iraniečių aukšto rango karinių lyderių bei branduolinės energetikos mokslininkų.
Iranas atsakė balistinių raketų atakomis prieš Izraelio miestus.
JAV trumpam prisijungė prie smūgių pagrindiniams Irano branduoliniams objektams, o po to paskelbė apie ugnies nutraukimą.
