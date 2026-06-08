Niujorko geležinkelio stotyje peiliu sužeisti šeši žmonės

Per incidentą sekmadienio vakarą Penn stotyje padurti šeši asmenys, tinkle „X“ pranešė miesto meras Zohranas Mamdani. Spėjamas užpuolikas sulaikytas. Nusikaltimo aplinkybės ir motyvas kol kas neaiškūs. Administracijos pareigūnas Markas Levine‘as užsiminė, kad įtariamasis turi rimtų psichinių problemų.
Vietos ugniagesiai pradžioje kalbėjo apie penkis sužeistuosius. Visi jie esą civiliai. Vienas žmogus sužeista sunkiai, kiti patyrė vidutinio sunkumo ir lengvus sužalojimus. Visos aukos nuvežtos į ligoninę.
Vėliau tinkle „X“ paskelbtame pranešime Z. Mamdani nurodė, kad sužeistųjų yra šeši. Mero duomenimis, įsikišo geležinkelio bendrovės „Amtrak“ saugumo pajėgos, kad ataka būtų sustabdyta.
Gubernatorė Kathy Hochul pasmerkė išpuolį, pavadindama jį „siaubingu smurto aktu“. Niujorkiečiai, anot jos, nusipelno „visur jaustis saugiai, ir mes nesiliausime siekti, kad tai taptų realybe“.
Penn stotis yra vienas judriausių geležinkelio ir metro transporto mazgų Niujorke. Kasdien ja vidutiniškai naudojasi apie 600 tūkst. keleivių.
Incidentas įvyko NBA krepšinio lygos pirmųjų finalo serijos rungtynių Niujorke išvakarėse bei likus vos kelioms dienoms iki pasaulio futbolo čempionato pradžios. Prieš abu šiuos renginius mieste buvo sugriežtintos saugumo priemonės.
Pasaulio futbolo čempionatas vyks nuo birželio 11 iki liepos 19 dienos, jį kartu organizuoja JAV, Meksika ir Kanada.
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