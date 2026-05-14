Nuo karo pradžios kalinių skaičius Rusijoje sumažėjo 180 tūkstančių

Tai iš dalies lėmė Maskvos sprendimas siųsti nuteistuosius kovoti Ukrainoje.
Per daugiau kaip ketverius karo metus Rusija siūlo kaliniams pasirašyti kariuomenės sutartis kovoti Ukrainoje ir taip išsipirkti savo bausmes, jei jie išgyvens.
Rusija, turinti didžiulį kalėjimų tinklą, pasižymi viena didžiausių nuteistųjų populiacijų pasaulyje, nors per pastaruosius 20 metų šis skaičius mažėjo.
„2021 metų pabaigoje buvo 465 tūkst. (kalinių), o dabar jų yra 282 tūkstančiai“, – valstybinė naujienų agentūra TASS citavo Rusijos bausmių vykdymo tarnybos vadovą Arkadijų Gostevą.
Tai sudaro beveik 40 proc. sumažėjimą.
Apie 85 tūkst. dabartinių kalinių yra laikomi kardomajame kalinime, pridūrė jis.
A. Gostevas teigė, kad šį nuosmukį iš dalies lėmė kariuomenės verbavimo kampanija, bet taip pat ir dažniau skiriamos lygtinės bausmės bei kitos bausmių formos.
Iš Ukrainos fronto grįžtantys kaliniai kelia nusikalstamumo ir socialinės įtampos augimą Rusijoje.
A. Gostevas taip pat sakė, kad tūkstančiai kalinių dirba gamybos vietose remdami kariuomenę ir taip prisideda prie karo meto ekonomikos.
Rusijos kaliniai dažnai verčiami dirbti sistemoje, paveldėtoje iš sovietinio Gulago.
„Per metus šiems (kariuomenės) tikslams – konkrečiai gamybai – papildomai pasitelkėme 16 tūkst. kalinių“, – TASS citavo A. Gostevą.
„Gaminame prekes specialiajai karinei operacijai, (kurių vertė) siekia apie 5,5 mlrd. rublių (64 mln. eurų)“, – sakė jis, pavartodamas Maskvos terminą puolimui Ukrainoje pavadinti.
„Gamybos apimtys (kalėjimų vietose) 2025 metais sudarė 47 mlrd. rublių (548 mln. eurų)“, – teigė jis, nedetalizuodamas, kiek iš to buvo skirta kariuomenės poreikiams.
Vykdydama puolimą Rusija susidūrė su darbuotojų trūkumu – šimtai tūkstančių vyrų yra fronte, o panašus skaičius pabėgo iš šalies dėl mobilizacijos.