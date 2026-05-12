Nuo paliaubų pradžios Libane per Izraelio smūgius žuvo 380 žmonių

Ministerijos pareigūnas teigė, kad „nuo paliaubų įsigaliojimo per smūgius Libane žuvo 380 žmonių, įskaitant 22 vaikus ir 39 moteris“. Bendrai nuo karo pradžios kovo 2 dieną žuvo maždaug 2,9 tūkst. žmonių.
Pagal Vašingtono paskelbtas paliaubų sąlygas Izraelis pasilieka teisę imtis veiksmų prieš „planuojamas, neišvengiamas ar vykstančias atakas“.
Be nuolatinių oro smūgių, Izraelio kariai veikia už vadinamosios geltonosios linijos, kuri eina maždaug 10 kilometrų į šiaurę nuo abiejų šalių sienos.
Anksčiau antradienį valstybinė žiniasklaida teigė, kad per Izraelio smūgius viename Pietų Libano mieste žuvo šeši žmonės, o dar septyni buvo sužeisti.
Libano valstybinė Nacionalinė naujienų agentūra (NNA) pranešė, kad pirmadienio naktį Izraelis smogė į namą Kfar Dunine, esančiame maždaug už 95 kilometrų nuo sostinės Beiruto.
NNA pranešė, kad sužeistieji buvo nugabenti į ligonines pakrantės mieste Tyre.
„Hezbollah“ vadovas Naimas Qassemas anksčiau antradienį pareiškė, kad jos ginklai nėra artėjančių Libano ir Izraelio derybų dalis, ir pažadėjo, kad jo kovotojai pavers mūšio lauką „pragaru“ Izraelio pajėgoms.
„Niekas už Libano ribų neturi nieko bendro su ginklais, pasipriešinimu (...). Tai yra Libano vidaus reikalas ir nėra derybų su priešu dalis“, – rašytiniame pareiškime prieš trečiąjį Libano ir Izraelio atstovų derybų raundą Vašingtone teigė N. Qassemas. Derybos planuojamos šį ketvirtadienį ir penktadienį.
