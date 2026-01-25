Nuskendus migrantų valčiai, prie Graikijos žuvo moteris ir berniukas

„Penkiasdešimt migrantų buvo išgelbėti, jais rūpinasi institucijos“, – po nelaimės prie Ikarijos salos šiaurinėje Egėjo jūros dalyje sakė atstovė spaudai.
„Vyksta gelbėjimo operacija su pakrančių apsaugos laivu, o vėliau šiandien laukiama atvykstant gelbėtojų ir narų komandos“, – sakė ji.
Pasak visuomeninio transliuotojo ERT, gelbėjimo darbus sunkino stiprus vėjas.
Ikarija yra netoli vakarinių Turkijos krantų, kur yra dažnas migrantų, bandančių patekti į Europos Sąjungą (ES), išvykimo taškas.
Daug migrantų taip pat renkasi gerokai ilgesnį maršrutą iš Libijos į Kretą Graikijos pietuose.
Pavojingos kelionės per jūrą dažnai būna mirtinos. Gruodžio pradžioje prie Kretos nuskendus valčiai buvo rasta 17 žuvusiųjų, o dar 15 žmonių dingo be žinios. Išgyveno tik du asmenys.
Jungtinių Tautų (JT) pabėgėlių agentūros duomenimis, 2025 metais prie Graikijos krantų žuvo arba dingo be žinios 107 žmonės. Tarptautinė migracijos organizacija (IOM) nurodo, kad nuo 2014 metų Viduržemio jūroje žuvo arba dingo apie 33 tūkst. migrantų.
