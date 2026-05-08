Nyderlandų analitikas: karas Ukrainoje artėja prie lūžio taško

„Dabar, manau, pasiekėme tašką, kai padėtis iš tikrųjų keičiasi Rusijos nenaudai ir Ukrainos naudai“, – sakė Hagos strateginių tyrimų centro (HCSS) analitikas ir gynybos ekspertas, buvęs Nyderlandų karališkųjų oro pajėgų pulkininkas leitenantas P. Bolderis.
Pasak jo, Ukraina pamažu perima strateginę iniciatyvą kare. Tarp priežasčių jis nurodė reikšmingų Rusijos proveržių fronto linijoje stoką, didelius Rusijos karinius nuostolius ir suintensyvėjusius Ukrainos ilgojo nuotolio smūgius Rusijos teritorijoje.
„Ukraina tikrai žino, kas vyksta. Ir ji išnaudoja šį įgytą pagreitį, taip pat ir ilgojo nuotolio atakomis prieš Rusiją. Rusija nebeužima daugiau jokių teritorijų Ukrainoje ir šiais metais prarado daug žmonių. Taigi Rusijos padėtis atrodo bloga. Pačioje Rusijoje žmonės irgi priversti slėptis, atsiima pinigus iš banko sąskaitų, nes dėl interneto ryšio nutraukimo nebegali atsiskaityti internetu. Jei tai sukels bankų paniką, kai žmonės nebepasitikės vyriausybe ir bijos, kad vyriausybė paims jų santaupas, kad jas panaudotų karo ekonomikai, šis procesas paspartės. Sykį prasidėjęs, jis nebegali būti sustabdytas, nes visus apima panika. Jei visi puls į bankus atsiimti santaupų ir grynųjų, visi bankai Rusijoje žlugs", – dėstė ekspertas.
Jo manymu, jei Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir vyriausybė elgsis protingai, Rusijai bus labai sunku tęsti šį karą ilgiau nei iki šių metų pabaigos.
P. Bolderis pridūrė, kad lūžio taškas kare jau prasidėjo arba yra labai arti, o tai gera žinia tiek Ukrainai, tiek Europai.
Ukrainos paliaubų pasiūlymą prieš gegužės 9 d. analitikas pavadino prezidento V. Zelenskio meistrišku smūgiu. Jo nuomone, tai pastatė Rusiją į tokią padėtį, kad ji arba turėjo sutikti su paliaubomis, arba rizikavo, jog gegužės 9 d. paradas bus sutrikdytas.
Maskva, kaip atrodo, atmetė V. Zelenskio pasiūlymą, P. Bolderio teigimu, tikrai vertą ir logišką.
„Kurių galų sustabdyti bombardavimą ir suteikti Maskvai pauzę, kad ji galėtų švęsti, surengti vakarėlį? Nors dieną prieš tai ar galbūt kitą dieną Ukrainoje bus daug aukų. Taigi tai buvo tikrai meistriškas žingsnis ne atidėti, o paankstinti paliaubų laikotarpį ir pasakyti, kad jei nesilaikysite, mes nesijausime įpareigoti vien todėl, kad jūs norite paliaubų", – sakė ekspertas.
Jo manymu, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas tikriausiai pateikė paliaubų pasiūlymą JAV valstybės sekretoriui Marko Rubio, kad šis pasakytų JAV prezidentui Donaldui Trumpui ir V. Zelenskiui, jog Rusija bus apdovanota paliaubomis.
"Manau, kad Ukrainoje niekas nebesijaudina dėl Putino ir Trumpo pokalbių telefonu ir ką jie galėtų reikšti Ukrainai ir Zelenskiui. Manau, jiems tai neberūpi (...) Trumpas iš tikrųjų nepadeda Zelenskiui. Jis nepadeda Ukrainos žmonėms. Jis nebeturi jokių svertų“, – teigė analitikas.
P. Bolderis taip pat atkreipė dėmesį į pasikeitusius požiūrius teikiant Ukrainai karinę paramą – Europos gynybos kompanijos vis labiau keičia Amerikos ginklų gamintojus.