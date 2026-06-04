Nyderlandų policija vykdydama tyrimą dėl moterų svaiginimo ir prievartavimo sulaikė 4 įtariamuosius

Šis didelės apimties tyrimas primena prancūzės Gisele Pelicot (Žizel Peliko) išgyvenimus.
Įtariamieji, kurių tapatybės neatskleidžiamos pagal Nyderlandų privatumo taisykles, buvo sulaikyti po to, kai policija, remdamasi Vokietijos ir Jungtinės Karalystės (JK) institucijų pasidalyta informacija, praėjusią savaitę per dvi dienas apieškojo kelis namus visoje šalyje, ketvirtadienį išplatintame pranešime teigė policija.
„Informacija rodo, kad Nyderlanduose galimai kelias moteris apsvaigino asmenys iš jų artimos aplinkos. Vėliau su aukomis buvo atliekami seksualiniai veiksmai, jos tuo metu buvo filmuojamos“, – teigė policija.
Priduriama, kad tie vyrai įtariami naudojęsi socialinių tinklų pokalbių grupėmis ir skelbę ten seksualinės prievartos vaizdus bei informaciją, kaip geriausiai apsvaiginti žmones.
Kol kas neaišku, kiek žmonių patyrė prievartą. Policija bando nustatyti prievartą patyrusius asmenis iš vaizdų telefonuose ir kompiuteriuose, paimtuose per praėjusios savaitės kratas.
„Tačiau aišku tai, kad tai yra byla, turinti didžiulį poveikį“, – policijos pranešime teigė Milou van der Kolk (Milau van der Kolk) iš Roterdamo seksualinių nusikaltimų tyrimų komandos.
„Kaip auka, galite nežinoti, kas jums nutiko, nes galėjote būti apsvaiginta ir be sąmonės. Žinia, kad jūsų partneris ar pažįstamas galėjo jus apsvaiginti ir galbūt net išžaginti ar bandyti tai padaryti, gali visiškai apversti jūsų gyvenimą aukštyn kojomis“, – sakė pareigūnė.
Policija neatmetė galimybės, kad atliekant tyrimą bus sulaikyta ir daugiau asmenų.
2024 metų gruodį G. Pelicot buvęs vyras Dominique'as Pelicot (Dominikas Peliko) ir 50 kitų vyrų buvo nuteisti už seksualinį smurtą jos atžvilgiu 2011–2020 metais, kai ji būdavo apsvaiginama. D. Pelicot buvo skirta 20 metų laisvės atėmimo bausmė, o kiti kaltinamieji gavo laisvės atėmimo nuo trejų iki 15 metų bausmes.
D. Pelicot, su kuriuo G. Pelicot buvo susituokusi beveik 50 metų, pripažino, jog daug metų į žmonos maistą ir gėrimus maišė raminamuosius vaistus, kad galėtų ją prievartauti ir kviesti kitus vyrus daryti tą patį.
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