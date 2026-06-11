Nyderlanduose automobiliui rėžusis į dviratininkų grupę žuvo trys žmonės, tarp jų du vaikai

Pranešama, kad vairuotojas nesuvaldė transporto priemonės pagrindiniame kelyje netoli Vogelvardo ir automobilis atsitrenkė į dviračiais važiavusių ekskursantų grupę, kurioje buvo 14 mokinių bei du juos lydėję suaugusieji.
Dar keturi vaikai buvo sunkiai sužeisti. Kaip ketvirtadienį pranešė transliuotojas NOS, vairuotojas esą posūkyje nuvažiavo tiesiai ir partrenkė dviračių taku pedalus mynusių moksleivių grupę.
Kaip pranešė transliuotojas „Omroep Zeeland“, mokiniai buvo iš Akselio pradinės mokyklos ir kartu su juos lydinčiais suaugusiaisiais vyko į ekskursiją. Avarijos vietoje buvo sulaikytas vienas asmuo. Neaišku, ar tai jis vairavo vaikus partrenkusią transporto priemonę.
Nuotraukose iš įvykio vietos buvo matyti smarkiai apdaužytas automobilis, sustojęs griovyje šalia kelio. Į vietą buvo išsiųstos gausios gelbėjimo tarnybų pajėgos. Sužeistieji buvo nugabenti į Gento, Antverpeno ir Roterdamo ligonines.
Nyderlandų ministras pirmininkas Robas Jettenas sakė esąs sukrėstas šios nelaimės. „Tai, kas turėtų būti svarbus ir džiaugsmingas įvykis kiekvienam vaikui ir kiekvienai pradinei mokyklai – mokyklos ekskursija – baigėsi košmaru“, – teigė jis.
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