Pagalbos Gazai flotilę netoli Kipro sulaikė Izraelio kariai

Vaizdo įraše matyti, kaip Izraelio karinio jūrų laivyno kariai sulipa į laivą, kuriuo plaukė aktyvistai. Remiantis pačios flotilės sekimo sistema, laivų vilkstinė tuo metu buvo į vakarus nuo Kipro.
Kalbėdami apie šį incidentą, organizatoriai pareiškė, kad Izraelis už maždaug 250 jūrmylių nuo Gazos „užpuolė“ jų laivus.
Izraelio teigimu, laivuose – smurtingų turkų grupuočių aktyvistai
Izraelio naujienų portalas „ynet“ pranešė, kad karinis jūrų laivynas perėmė pagalbos flotilės laivų kontrolę. Laivuose buvę aktyvistai turėjo būti suimti ir nuvežti į karinį laivą su įrengtu „plaukiojančiu kalėjimu“. Iš ten jie turėjo būti nugabenti į Ašdodo uostamiestį Izraelyje. Pirmiau tarptautiniai aktyvistai po kurio laiko visada būdavo deportuojami atgal į savo gimtąsias šalis.
Izraelio užsienio reikalų ministerija platformoje „X“ paskelbė įrašą, kuriame nurodė, kad tarp aktyvistų buvo „dvi smurtingos turkų grupuotės“, iš kurių viena yra „įtraukta į teroristinių organizacijų sąrašą“.
„Šios provokacijos tikslas – padėti „Hamas“, nukreipti dėmesį nuo to, kad „Hamas“ atsisako nusiginkluoti ir sutrukdyti įgyvendinti prezidento Trumpo taikos planą“, – rašė ministerija, pažadėdama „neleisti, kad būtų pažeista teisėta Gazos jūrų blokada“.
Jis paragino „visus šios provokacijos dalyvius pakeisti kursą ir nedelsiant grįžti atgal“.
Naujausi komentarai