 Pagalbos Gazai flotilę netoli Kipro sulaikė Izraelio kariai

2026-05-18 13:02
Jūras Barauskas (ELTA)

Kaip buvo matyti pirmadienį tiesioginiame eteryje parodytoje „Pasaulio sumudo flotilės“ vaizdo transliacijoje, Izraelio kariuomenė vėl ėmėsi veiksmų prieš tarptautinę pagalbos Gazai flotilę.

Vaizdo įraše matyti, kaip Izraelio karinio jūrų laivyno kariai sulipa į laivą, kuriuo plaukė aktyvistai. Remiantis pačios flotilės sekimo sistema, laivų vilkstinė tuo metu buvo į vakarus nuo Kipro.

Kalbėdami apie šį incidentą, organizatoriai pareiškė, kad Izraelis už maždaug 250 jūrmylių nuo Gazos „užpuolė“ jų laivus.

Izraelio teigimu, laivuose – smurtingų turkų grupuočių aktyvistai

Izraelio naujienų portalas „ynet“ pranešė, kad karinis jūrų laivynas perėmė pagalbos flotilės laivų kontrolę. Laivuose buvę aktyvistai turėjo būti suimti ir nuvežti į karinį laivą su įrengtu „plaukiojančiu kalėjimu“. Iš ten jie turėjo būti nugabenti į Ašdodo uostamiestį Izraelyje. Pirmiau tarptautiniai aktyvistai po kurio laiko visada būdavo deportuojami atgal į savo gimtąsias šalis.

Izraelio užsienio reikalų ministerija platformoje „X“ paskelbė įrašą, kuriame nurodė, kad tarp aktyvistų buvo „dvi smurtingos turkų grupuotės“, iš kurių viena yra „įtraukta į teroristinių organizacijų sąrašą“.

„Šios provokacijos tikslas – padėti „Hamas“, nukreipti dėmesį nuo to, kad „Hamas“ atsisako nusiginkluoti ir sutrukdyti įgyvendinti prezidento Trumpo taikos planą“, – rašė ministerija, pažadėdama „neleisti, kad būtų pažeista teisėta Gazos jūrų blokada“.

Jis paragino „visus šios provokacijos dalyvius pakeisti kursą ir nedelsiant grįžti atgal“.

