 Pakistane per teroro aktą žuvo septyni žmonės

2026-05-12 11:41
Viljama Sudikienė (ELTA)

Šiaurės vakarų Pakistane savižudis sprogdintojas, važiavęs trirate transporto priemone su sprogmenimis, nužudė mažiausiai septynis žmones ir 20 sužeidė, antradienį pranešė policija. 

Sprogimas įvyko praėjus kelioms dienoms po kito savižudžio išpuolio, per kurį Banu miestelyje sprogo automobilyje padėta bomba, o vėliau kovotojai atidengė ugnį į policiją ir nužudė mažiausiai 15 žmonių.

„Remiantis pirminiais pranešimais, įtariamas užpuolikas savižudis prisiartino prie dviejų kelių policijos pareigūnų patikros punkte ir susisprogdino“, – sakė policijos pareigūnas.

Pakistano užsienio reikalų ministerija pirmadienį iškvietė aukščiausią Afganistano diplomatą šalyje, padariusi išvadą, kad savaitgalį įvykdytą mirtiną savižudžio išpuolį suplanavo Afganistane gyvenantys teroristai.

Afganistano Talibano vyriausybė ne kartą neigė Pakistano kaltinimus, kad Afganistanas yra saugus kovotojų prieglobstis. Įtempti šalių kaimynių santykiai pastaraisiais mėnesiais virto mirtinu ginkluotu konfliktu, Pakistanas bombardavo Afganistano miestus.

Šiame straipsnyje:
Pakistanas
teroro aktas

