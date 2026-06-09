Pamaskvėje, kariškių gyvenamajame rajone, sprogus automobiliui žuvo vyras

Pranešimus cituoja portalas „The Kyiv Independent“.
Pareigūnai neatskleidė vyro, kuris sprogimo Maskvos srityje metu buvo automobilyje „BMW X3“, tapatybės. Rusijos „Telegram“ kanalas „Shot“ pranešė, kad aukai buvo 62 metai.
Rusijos tyrimų komiteto duomenimis, sprogimas įvyko apie 5 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku, kai transporto priemonė važiavo netoli vieno daugiabučio.
Rusijos „Telegram“ kanalo „112“ teigimu, sprogstamasis įtaisas buvo po vairuotojo sėdyne.
Minimas gyvenamasis rajonas buvo pastatytas Rusijos kariškiams ir jų šeimoms. Buvusios karinės bazės vietoje pastatyto rajono butus Rusijos gynybos ministerija skirstė į pensiją išėjusiems kariškiams, kovos veiksmų veteranams ir karių šeimoms, skelbia „Astra“.
Incidentas įvyko mažiau nei už vieno kilometro nuo tos vietos, kur 2025 metų balandį sprogus automobiliui žuvo Rusijos Generalinio štabo Vyriausiosios operatyvinės valdybos viršininko pavaduotojas generolas leitenantas Jaroslavas Moskalikas, pranešė „Astra“.
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