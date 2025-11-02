Pareigūnai: per Rusijos išpuolius Ukrainoje žuvo šeši žmonės, tarp jų du vaikai

Regioninių institucijų teigimu, per smūgius, kurie daugiausia buvo nukreipti į pietines ir centrines Ukrainos sritis, dar keliolika žmonių buvo sužeisti.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad šie išpuoliai rodo, jog Maskva siekia „padaryti žalos“ civiliams gyventojams.
Rusija atmeta JAV raginimus nutraukti beveik ketverius metus trunkančią invaziją į Ukrainą. vietoj to tęsdama sausumos puolimą ir atnaujindama smūgių Ukrainos energetikos tinklams kampaniją, kuri, anot Kyjivo, įrodo, kad Maskvos nedomina taika.
„Rusijos pajėgos surengė atakas Dnipropetrovsko ir Odesos srityse. Žuvo šeši žmonės, tarp jų du vaikai“, – platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos generalinės prokuratūros biuras.
Žuvę vaikai – du 11 ir 14 metų berniukai, sakė Ukrainos žmogaus teisių komisaras Dmytro Lubinecas.
Odesos srityje sužeisti trys žmonės, pranešė regiono gubernatorius Olehas Kiperis.
Taip pat dėl Rusijos puolimo pietinėje Zaporižios srityje beveik 58 tūkst. namų ūkių liko be elektros, teigė regiono gubernatorius Ivanas Fedorovas.
Rusija savo komentarų apie išpuolius kol kas neišplatino, tačiau neigia, kad taikosi į civilius gyventojus, sakydama, kad atakuoja energetikos infrastruktūrą, kuri aprūpina Ukrainos gynybos pramonę. Kyjivas teigia, kad smūgiais pirmiausia siekiama išsekinti civilius gyventojus.
Analitikai ir pareigūnai teigia, kad šiemet Maskva pakeitė taktiką ir taikosi į konkrečius regionus ir dujų infrastruktūrą.
Išpuoliai tapo veiksmingesni, nes Rusija paleidžia šimtus dronų – kai kuriuose iš jų įrengtos kameros, kurios pagerina taikinių nustatymą – ir taip apkrauna oro gynybą, ypač tuose regionuose, kur apsauga yra silpnesnė.
Ukrainos smūgis rusų uoste
Ukraina į Maskvos atakas prieš jos energetikos tinklą atsako smūgiais Rusijos naftos ir dujų infrastruktūrai.
Ankstyvą sekmadienį per Ukrainos drono ataką prieš Rusijos Juodosios jūros Tuapsės uostą padegtas naftos tanklaivis ir padaryta žala uosto infrastruktūrai, pranešė regiono institucijos.
Šaltinis Ukrainos saugumo tarnyboje SBU teigė, kad per išpuolį taip pat buvo apgadintas Tuapsės naftos terminalas, priklausantis Rusijos naftos koncernui „Rosneft“.
„Buvo užfiksuoti penkių dronų smūgiai“, – naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis.
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizduose, kaip manoma, matyti kilę gaisrai uoste.
AFP negali patikrinti šių vaizdų patikimumo, o Rusijos institucijos kol kas nepateikė komentarų.
Šeštadienį šalies vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas pranešė, kad Ukraina į rytinį Pokrovsko miestą, kur Rusija vykdo intensyvų puolimą, nusiuntė specialiąsias pajėgas.
Šimtai Rusijos karių yra prasiskverbę į miestą, anksčiau šią savaitę teigė Kyjivas.