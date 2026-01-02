Pareigūnas: per Saudo Arabijos antskrydžius prieš separatistus Jemene žuvo 20 žmonių

Kovotojai žuvo per smūgius karinėms bazėms al Chašoje ir Seijune, sakė Pietų pereinamosios tarybos (STC) pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Medicinos šaltiniai patvirtino aukų skaičių.
Per Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos antskrydžius Jemene prieš Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) remiamus separatistus, užėmusius didžiules teritorijas, penktadienį žuvo 20 žmonių, pranešė separatistų pareigūnas.
