Paryžiuje negyvas rastas Pietų Afrikos ambasadorius

Prokurorų teigimu, daugiaaukščio pastato numerio, kuriame buvo apsistojęs diplomatas, langas buvo išlaužtas.
58-erių metų Nkosinathi Emmanuelis Nathi Mthethwa, paprastai žinomas Nathi Mthethwos vardu, „buvo užsisakęs kambarį 22 aukšte, kurio sutvirtintas langas buvo išlaužtas“, naujienų agentūrai AFP pranešė Paryžiaus prokuratūra.
Buvusio artimo Pietų Afrikos Respublikos prezidento Jacobo Zumos bendražygio N. Mthethwos kūnas buvo rastas „prie pat viešbučio“, nurodė prokuratūra.
Su byla susipažinęs šaltinis, prašęs neminėti jo pavardės, sakė, kad ambasadorius sirgo depresija ir jo mirtis galėjo būti savižudybė.
Pradėtas šio įvykio tyrimas.
N. Mthethwa ambasadoriaus pareigas ėjo nuo 22023 m. gruodžio.
Pretorijoje paskelbtame pareiškime Pietų Afrikos Respublikos užsienio reikalų ministras Ronaldas Lamola sakė, kad „neabejoja, jog jo mirtis yra nacionalinė netektis, kuria jaučia ir tarptautinė diplomatinė bendruomenė“.
Pareiškime patvirtinama, kad „jo pirmalaikės mirties“ aplinkybes tiria Prancūzijos valdžios institucijos.
Apie dingusį ambasadorių pirmadienį pranešė jo žmona, kuri sakė, kad „vakare gavo nerimą keliančią jo žinutę“, pranešė prokuratūra.
Ambasados svetainėje rašoma, kad N. Mthethwa 2014-2019 m. ėjo Pietų Afrikos Respublikos meno ir kultūros ministro, o po to iki 2023 m. – sporto, meno ir kultūros ministro pareigas.
Be to, 2009-2014 m. jis tarnavo policijos, o 2008-2009 m. – saugumo ministru.
N. Mthethwa taip pat buvo 2010 m. pasaulio futbolo čempionato vietos organizacinio komiteto direktorių valdybos narys.
2007-2022 m. jis ėjo aukšto rango pareigas Afrikos nacionaliniame kongrese (ANK) – partijoje, šalį valdančioje nuo pirmųjų po apartheido 1994 m. įvykusių demokratinių rinkimų.
Per apartheidą jis dirbo pogrindinėje ANK karinio sparno struktūroje, o 1989 m. šalyje paskelbus nepaprastąją padėtį buvo suimtas.
