Paviešintame vaizdo įraše – pasikėsinimas į Donaldą Trumpą

Įraše matyti, kaip jis veržiasi pro viešbučio apsaugos patikros punktą ir šauna į Slaptosios tarnybos pareigūną.
Kolumbijos apygardos prokurorė Jeanine Pirro (Džanin Piro) socialiniame tinkle „X“ nurodė, kad apsaugos kamerų įrašuose taip pat matyti, kaip įtariamasis Cole'as Allenas (Koulas Alenas) žvalgo teritoriją viešbutyje „Washington Hilton“ dieną prieš šeštadienio išpuolį per sostinėje vykusį kasmetinį žiniasklaidos renginį.
Beveik šešių minučių trukmės vaizdo įraše užfiksuoti keli epizodai, kuriuose matyti, kaip vyras vaikšto pirmyn ir atgal koridoriumi bei per sporto klubą.
Dramatiškesnėje ištraukoje matyti, kaip vyras, nešinas daiktu, panašiu į ginklą ilgu vamzdžiu, bėga pro apsaugos patikros punktą pro uniformuotus policininkus ir kostiumuotus agentus.
J. Pirro teigė, jog vaizdo įraše matyti, kaip C. Allenas „šauna į JAV Slaptosios tarnybos pareigūną, bandydamas nužudyti prezidentą per Baltųjų rūmų korespondentų (asociacijos) vakarienę“.
„Nėra jokių įrodymų, kad šaudymas buvo saviškių ugnies rezultatas“, – sakė ji ir pridūrė, kad vaizdo įrašas jau pateiktas JAV apygardos teismui.
Vaizdo medžiagoje matyti, kaip Slaptosios tarnybos agentas tris kartus iššauna užpuoliko kryptimi, nors policija pabrėžė, kad C. Allenas per incidentą nebuvo pašautas.
Teisingumo departamento paskelbtame sulėtintame vaizdo įraše balti apskritimai apibrėžia vieno agento ginklą trimis momentais, kai matomi ugnies pliūpsniai iš vamzdžio.
31 metų C. Allenas buvo parblokštas ir sulaikytas per chaotiškas grumtynes su apsaugos darbuotojais. Buvo paleista šūvių, tačiau niekas nežuvo.
Ketvirtadienį paskelbtame vaizdo įraše jo sulaikymas nerodomas, neaišku, kas buvo pašautas.
Iš Kalifornijos valstijos kilusiam C. Allenui pirmadienį teisme buvo pareikšti kaltinimai bandymu nužudyti prezidentą. Jei bus pripažintas kaltu, jam gresia įkalinimas iki gyvos galvos.
