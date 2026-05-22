 Paviešinti šiurpūs kadrai: vyras mirė įstrigęs eskalatoriuje

Paviešinti šiurpūs kadrai: vyras mirė įstrigęs eskalatoriuje

– praeivių abejingumas šokiruoja
2026-05-22 14:31 diena.lt inf.

Bostone įvyko tragedija, sukrėtusi Jungtines Valstijas – 40-metis dviejų vaikų tėvas žuvo įstrigęs metro eskalatoriuje. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo, kaip dešimtys žmonių ėjo pro šalį ir net nebandė padėti. Apie nelaimingą atsitikimą praneša „Unilad“.

<span>Paviešinti šiurpūs kadrai: vyras mirė įstrigęs eskalatoriuje</span>
Paviešinti šiurpūs kadrai: vyras mirė įstrigęs eskalatoriuje / Vaizdo įrašo stop kadras

Žuvo įstrigęs eskalatoriuje

Bostone dviejų vaikų tėvas žuvo per nelaimingą atsitikimą metro stotyje. Keleiviai ignoravo prieš akis vykstančią tragediją.

40 metų Stevenas McCluskey prarado pusiausvyrą prie eskalatoriaus apačios. Nelaimė įvyko vasario 27 d. Bostono Daviso stotyje.

Šokiruojančius vaizdo stebėjimo kamerų kadrus paviešino Masačusetso įlankos transporto valdyba (MBTA). Juose matyti, kaip daugiau nei dešimt žmonių praėjo pro vyrą, kuris buvo įstrigęs mechanizme ir vėliau mirė.

Vienas vyras trumpam sustojo stebėti situacijos, tačiau netrukus nusisuko ir nuėjo toliau. McCluskey prarado pusiausvyrą eskalatoriaus apačioje, kai jo paltas užsikabino už judančių laiptų.

Vyras desperatiškai bandė nusivilkti paltą, tačiau nesėkmingai. Drabužiams vis labiau įstringant mechanizme, jie pradėjo spausti jo kaklą. Stevenas nebegalėjo kvėpuoti.

Po kelių minučių vyras sukniubo. Tik po maždaug 20 minučių atvyko metro darbuotojas, kuris sustabdė eskalatorių. Somervilio policija nurodė, kad vyras buvo įstrigęs eskalatoriaus apačioje.

Policijos ataskaitoje teigiama, kad Stevenas McCluskey buvo rastas be sąmonės ir be pulso. Jo drabužiai buvo įstrigę eskalatoriaus laipteliuose.

Gelbėjimo tarnybos taip pat pranešė, kad dalis jo odos buvo įstrigusi mechanizme. Norint ištraukti vyro kūną, teko išardyti dalį eskalatoriaus konstrukcijos.

Žuvusiojo sesuo pasakojo, kad jis daugelį metų kovojo su priklausomybe nuo narkotikų, tačiau visada stengėsi būti šalia artimųjų. Dviejų vaikų tėvas dirbo staliumi.

„Jis mėgo kurti daiktus ir džiaugdavosi užbaigęs pradėtus darbus. Tačiau labiausiai jis mėgo būti savo dviejų sūnų – Shayne’o ir Steveno – tėvu. Jie jam reiškė viską“, – sakė moteris.

Žuvusiojo motina taip pat atkreipė dėmesį, kad metro darbuotojai nelaimės metu nebuvo savo postuose ir nespėjo laiku padėti jos sūnui.

Gelbėjimo tarnybos Steveno mirtį įvardijo kaip nelaimingą atsitikimą ir priminė, kad tokiais atvejais būtina spausti raudoną avarinį mygtuką, kuris sustabdo eskalatorių.

Midlsekso apygardos prokuratūra šiuo metu tiria incidentą, o aukos šeima reikalauja, kad Masačusetso įlankos transporto valdyba prisiimtų atsakomybę dėl vyro žūties.

Incidentai: naujausios žinios

Primename, kad Jungtinėse Valstijose 19-metis Teksaso gyventojas Hunteris Wyche’as išgyveno tiesioginį žaibo smūgį žvejodamas su mama tvenkinyje Džaspere.

Vaikinas buvo prisiglaudęs prie medžio, kai žaibas pataikė jam į pilvą, perėjo per kūną ir išėjo per pėdą. Smūgis jį nusviedė į kitą medį, dėl to jis prarado sąmonę, o atsipeikėjęs laikinai nebegalėjo judinti dešinės kojos.

Hunteris patyrė daugybę sužalojimų – ant kūno liko nudegimų, o veidą nusėjo skeveldrų paliktos žymės, kai medis nuo smūgio sprogo į gabalus. Medžio atplaišos liko įstrigusios jo kūne.

Nepaisant sunkių sužalojimų, vaikinas ligoninėje praleido vos 10 valandų ir jau kitą dieną po incidento vėl išvyko žvejoti.

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 www.tuesi.lt

Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems

Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose

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Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą www.pagalbasau.lt

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