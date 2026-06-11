Pentagonas atšaukia dalies pastato blokavimą, sako, kad pavojus buvo netikras

„Pentagone esantys žmonės anksčiau šįryt buvo informuoti apie galimą oro kokybės problemą, dėl kurios buvo imtasi neatidėliotinų prevencinių saugos priemonių ir vertinimo. Paskesni tyrimai patvirtino, kad nėra jokio pavojaus, ir buvo atnaujinta įprasta veikla“, – pranešime pažymėjo Pentagono atstovas Seanas Parnellas (Šonas Parnelas).
Arlingtono apygardos ugniagesių tarnyba socialiniame tinkle „X“ anksčiau pranešė, kad Pentagone – JAV Gynybos departamento centrinėje būstinėje – dirba tarnybos padaliniai, „įskaitant mūsų pavojingų medžiagų komandą“.
Ugniagesių tarnyba tai pavadino su pavojingomis medžiagomis susijusiu incidentu, o S. Parnellas buvo pranešęs apie taikomus „standartinius apsaugos protokolus, įskaitant nurodymą likti vietoje paveiktame plote“.
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