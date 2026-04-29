 Pentagonas: karas su Iranu JAV jau atsiėjo 25 mlrd. dolerių

2026-04-29 20:22
BNS inf.

 Karas su Iranu Jungtinėms Valstijoms nuo jo pradžios vasario pabaigoje jau atsiėjo 25 mlrd. dolerių (21,4 mlrd. eurų), trečiadienį pranešė vienas aukšto rango Pentagono pareigūnas.

Julesas Hurstas / AFP nuotr.

„Operacijai „Epic Fury“ išleidžiame apie 25 mlrd. dolerių. Didžioji dalis šių lėšų skiriama šaudmenims“, – įstatymų leidėjams sakė laikinai pareigas einantis Pentagono kontrolierius Julesas Hurstas (Džiulsas Harstas), pavartodamas oficialų JAV operacijos pavadinimą.

