Pietų Libane žuvo JT taikdarys iš Serbijos

Nuo kovo, kai kilo naujausias konfliktas, žuvusių JT laikinųjų pajėgų Libane (UNIFIL) taikdarių skaičius išaugo iki septynių.
„Šį rytą nuo sunkių sužalojimų, patirtų į jo poziciją pataikius minosvaidžio sviediniams, mirė UNIFIL taikdarys“, – sakoma pajėgų pranešime. Jame priduriama, kad per incidentą trečiadienio naktį buvo sužeisti dar du „žydrieji šalmai“.
Jame teigiama, kad pradėtas tyrimas, ir taip pat raginama, kad „atitinkamos nacionalinės institucijos ištirtų incidentą“.
Serbijos gynybos ministerija pranešime nurodė, kad „vyresniajam seržantui Milovanui Jovanovičiui po sužeidimo buvo suteikta skubi medicinos pagalba ligoninėje bazės viduje, o vėliau jis sraigtasparniu nugabentas į Beiruto universitetinį medicinos centrą, kur mirė“.
UNIFIL duomenimis, tarp 7,5 tūkst. karių, atvykusių iš beveik 50 šalių, yra apie 170 Serbijos taikdarių.
Taikdariai dislokuoti Pietų Libane netoli Mėlynosios linijos – 120 kilometrų ilgio de facto sienos tarp Libano ir Izraelio, kur jie atsidūrė pačiame kovų įkarštyje.
„UNIFIL užfiksavo vis daugiau trajektorijų ir smūgių Pietų Libane“, – sakoma pajėgų pranešime. Jame sakoma, kad „smurtas turi baigtis“.
Kovo pabaigoje į vieną bazę pataikius sviediniui žuvo Indonezijos taikdarys, o kitas vėliau mirė nuo sužeidimų. Preliminarus JT tyrimas rodo, kad tai buvo Izraelio tanko sviedinys.
Netrukus po to dar du Indonezijos „žydrieji šalmai“ žuvo nuo savadarbio sprogstamojo užtaiso, kurį, to paties JT tyrimo duomenimis, greičiausiai padėjo Irano remiama libaniečių grupuotė „Hezbollah“.
Balandį du Prancūzijos taikdariai žuvo per pasalą, kurią Prancūzijos institucijos ir JT priskyrė „Hezbollah“, nors ši tai neigė.
Pirmadienį JT vadovas Antonio Guterresas pareiškė, kad taikdarių Libane reikės ir po to, kai metų pabaigoje baigsis UNIFIL misija. Tačiau šiam siūlymui greičiausiai nepritars JAV ir Izraelis.
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