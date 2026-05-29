Po Rusijos drono incidento NATO žada visišką solidarumą su Rumunija

„Patvirtinau, kad NATO yra pasirengusi ginti kiekvieną Aljanso teritorijos centimetrą“, – sakė M. Rutte.
„Mes ir toliau stiprinsime savo pasirengimą atgrasyti ir apsisaugoti nuo bet kokių grėsmių, įskaitant dronus“, – teigė jis.
M. Rutte teigė, kad „beatodairiškas Rusijos elgesys kelia pavojų mums visiems“.
„Jie ir toliau taikosi į civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą visoje Ukrainoje, o praėjusi naktis dar kartą parodė, kad jų neteisėto agresijos karo padariniai nesustoja ties siena“, – sakė NATO vadovas.
JAV ambasadorius NATO pasmerkė „beatodairišką įsiveržimą“ į Rumunijos teritoriją, nors tiesiogiai dėl šio incidento Rusijos neapkaltino.
„Mes palaikome savo NATO sąjungininkę Rumuniją ir smerkiame šį beatodairišką įsiveržimą į jos teritoriją“, – socialiniame tinkle „X“ rašė ambasadorius Matthew Whitakeris.
„Ginsime kiekvieną NATO teritorijos centimetrą“, – pažadėjo jis.
Aukščiausiasis NATO karininkas, JAV generolas Alexusas Grynkewichas, apie šį incidentą kalbėjosi su Rumunijos kariuomenės vadu, pranešė Aljansas.
„Jie taip pat sutarė palaikyti ypač glaudžius ryšius, kol tęsiamas incidento tyrimas ir svarstomos galimos papildomos gynybinės priemonės“, – nurodė NATO vyriausioji būstinė.
Keli šaltiniai NATO teigė, kad kol kas nėra jokių ženklų, ar Bukareštas prašys skubių konsultacijų pagal Aljanso 4-ąjį straipsnį.
Toks žingsnis vis tiek būtų toli nuo NATO 5-ojo straipsnio dėl kolektyvinės gynybos aktyvavimo, kuris per 77 metų Aljanso istoriją buvo panaudotas tik kartą – po Rugsėjo 11-osios išpuolių JAV.
Konsultacijos pagal 4-ąjį straipsnį per visą Rusijos plataus masto karą Ukrainoje buvo sušauktos tris kartus.
Pirmą kartą – iškart po invazijos 2022 metais, vėliau – Lenkijos iniciatyva po Rusijos dronų įsiveržimų, ir dar kartą – Estijos iniciatyva, kai Rusijos naikintuvai pažeidė jos oro erdvę.