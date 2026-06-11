Po žiauraus migranto išpuolio – riaušės ir padegimai

Belfastas liepsnoja, o iš įvairių miesto vietų kyla dūmai: dega automobiliai ir namai, užgrobtas ir padegtas autobusas. Negana to, viename rajone minia įsilaužė į namą, kur gyveno migrantų šeima.
Per neramumų naktį buvo apiplėštos mobiliųjų telefonų parduotuvės, padegta migrantų iš Afrikos šalių parduotuvė.
Šiaurės Airijos pirmoji ministrė riaušes pasmerkė ir ragino laikytis ramybės. Vieno pastoriaus teigimu, taikinyje buvo juodaodžių namai.
Belfaste apie 100 kaukėtų vyrų grupė aiškino, kad jie „varo lauk svetimšalius“. Tiesa, iš namų teko evakuotis ne tik jiems.
„Gyvenu čia daugiau nei porą dešimtmečių ir koks chaosas. Esą tai turėjo būti tik protestas“, – dalijosi Belfasto gyventoja Ellen Williamson.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Neramumai išplito į kitus Šiaurės Airijos miestus: Niutonabį, Antrimą, Bangorą.
Mažesni protestai vyko ir Londone bei Škotijos Glazge – protestuotojai ten skandavo antiimigracinius šūkius. Tiesa, Jungtinės Karalystės parlamente – raginimai dar labiau nekurstyti įtampos.
„Kiekvienas mūsų šalies pilietis turi teisę taikiai protestuoti. Praeityje matėme, kad yra tokių, kuriuos provokuoja kiti smurtui kurstyti. Raginu nurimti ir leisti policijai dirbti savo darbą“, – aiškino Jungtinės Karalystės sekretorius Šiaurės Airijos reikalams Hilary'is Bennas.
Belfaste antiimigracinio įsiūčio bangą ir susirėmimus su policija pakurstė žiaurus migranto išpuolis. Atakos įrašas išplito po socialinius tinklus. Jame matyti, jog sudanietis, gatvėje prispaudęs vyrą, bandė perrėžti jam gerklę. Įtariamąjį nuo aukos atmušė neabejingi vietos gyventojai.
Įtariamasis dar 2023 metais atskrido į Dubliną per Paryžių ir per Airijos sieną atvyko į Šiaurės Airiją. Pasiprašė prieglobsčio, jam leista likti Jungtinėje Karalystėje iki 2028 metų.
„Įtariamasis, maždaug 30 metų vyras, sudanietis buvo sulaikytas nusikaltimo vietoje dėl pasikėsinimo nužudyti. Neieškome jokių kitų įtariamųjų. Rastas nusikaltimo įrankis, kaip manoma, virtuvinis peilis. Kol kas neturime informacijos, kad tai gali būti su terorizmu susijęs incidentas“, – neslėpė Šiaurės Airijos policijos vado pavaduotojas Ryanas Hendersonas.
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