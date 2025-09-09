Prancūzijoje prie mečečių buvo paliktos kiaulių galvos

„Dedamos visos pastangos surasti šių niekingų veiksmų vykdytojus“, – socialiniame tinkle X parašė Laurent‘as Nunezas.
Pasak vietos pareigūnų, galvos buvo rastos Paryžiaus ir trijų sostinės priemiesčių gatvėse.
Vidaus reikalų ministras Bruno Retailleau pasmerkė šiuos veiksmus, pavadinęs juos „piktinančiais“ ir „visiškai nepriimtinais“.
„Noriu, kad mūsų tautiečiai musulmonai galėtų taikiai išpažinti savo tikėjimą“, – sakė jis.
Paryžiaus Didžiosios mečetės rektorius Chemsas Eddine‘as Hafizas pasmerkė „islamofobinius veiksmus“ kaip „naują ir liūdną didėjančios antiislamiškos neapykantos etapą“ ir paragino didinti „sąmoningumą ir nacionalinį solidarumą kovojant su šia pavojinga tendencija“.
Prancūzijoje gyvena didžiausia Europos Sąjungoje musulmonų bendruomenė ir taip pat didžiausia, neįskaitant Izraelio ir Jungtinių Valstijų, žydų bendruomenė.
Kelios Europos Sąjungos šalys pranešė, kad 2023 m. spalio mėnesį prasidėjus karui Gazos Ruože, jose sustiprėjo neapykanta musulmonams ir antisemitizmas.
Naujausi komentarai