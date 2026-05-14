 Prie JAE krantų užgrobtas laivas plaukia į Irano vandenis

2026-05-14 11:05
BNS inf.

Jungtinės Karalystės (JK) jūrų agentūra ketvirtadienį pranešė, kad prie Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) krantų netoli Hormuzo sąsiaurio nežinomi asmenys užgrobė laivą, kuris dabar plaukia Irano teritorinių vandenų link.

Prie JAE krantų užgrobtas laivas plaukia į Irano vandenis / Asociatyvi Scanpix nuotr.

JK jūrų prekybos operacijų centro duomenimis, laivą, stovintį inkaravietėje už 38 jūrmylių (70 km) į šiaurės rytus nuo Fudžeiros, „užgrobė neįgalioti asmenys“ ir jis „dabar plaukia į Irano teritorinius vandenis“.

Keli laivai buvo užpulti šiame svarbiame vandens kelyje arba netoli jo, Iranui tęsiant Hormuzo blokadą, o JAV – Irano uostų blokadą.

Nuo vasario 28 dienos, kai prasidėjo karas su JAV ir Izraeliu, Iranas iš esmės blokuoja laivybą per Hormuzo sąsiaurį, kuriuo paprastai gabenamas penktadalis pasaulio naftos ir dujų krovinių.

Nepaisant trapių paliaubų, galiojančių nuo balandžio 8 dienos, JAV įvedė savo jūrų blokadą Irano uostams.

Pietų Korėja sekmadienį pranešė, kad Hormuzo sąsiauryje į krovininį laivą pataikė neatpažintas orlaivis, o Kataras nurodė, kad į šalies vandenis iš Abu Dabio atplaukusį krovininį laivą pataikė dronas.

