Prie Rusijos krantų įvyko stiprus žemės drebėjimas, perspėta dėl cunamio pavojaus

Žemės drebėjimas įvyko už 128 km į rytus nuo regiono sostinės Kamčiatkos Petropavlovsko ir 10 km gylyje, pranešė JAV geologijos tarnyba (USGS).
Rusijos valstybinės geofizikos tarnybos vietinis padalinys nurodė mažesnį – 7,4 balo stiprumą. Ji pranešė apie mažiausiai penkis pakartotinius smūgius.
JAV perspėjimų apie cunamį Ramiajame vandenyne centras (PTWC) paskelbė pavojų dėl galimų pavojingų bangų netoliese esančiose pakrantėse, tačiau po kelių valandų pranešė, kad pavojus praėjo.
„Šį rytą vėl išbandomas Kamčiatkos gyventojų atsparumas“, – platformoje „Telegram“ pareiškė regiono gubernatorius Vladimiras Solodovas.
„Šiuo metu pranešimų apie žalą nėra. Prašau visų išlikti ramiems“, – pridūrė jis.
Kamčiatkos pusiasalis yra tektoninėje juostoje, vadinamoje „ugnies žiedu“, kuris supa didžiąją Ramiojo vandenyno dalį ir yra seisminio aktyvumo židinys.
Liepą 8,8 balo stiprumo žemės drebėjimas prie regiono krantų sukėlė cunamį, kuris į jūrą nubloškė dalį pakrantės kaimelio ir dėl kurio visame Ramiajame vandenyne buvo perspėjama apie pavojų.
Dar šeštadienį prie Kamčiatkos pusiasalio krantų įvyko 7,4 balo žemės drebėjimas, pranešė USGS.
