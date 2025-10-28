Vakarų Turkiją supurtė 6,1 balo žemės drebėjimas

Tai jau antras kartas per mažiau nei tris mėnesius, kai šiame mieste įvyksta žemės drebėjimas.
Žemės drebėjimas įvyko 22.45 val. (vietos ir Lietuvos laiku) ir buvo juntamas ir ekonominėje sostinėje Stambule bei turistų pamėgtame Izmyre, pranešė Turkijos Nelaimių valdymo agentūra (AFAD).
Kol kas pranešimų apie aukas nebuvo.
„Sugriuvo trys pastatai ir parduotuvė, kurie buvo evakuoti po paskutinio žemės drebėjimo, aukų nėra“, – sakė vidaus reikalų ministras Ali Yerlikaya (Ali Jerlikaja).
Rugpjūčio 10 dieną per tokio pat stiprumo žemės drebėjimą Sindirgi, kalvose įsikūrusiame mieste, esančiame maždaug 138 km į šiaurės rytus nuo Izmyro, žuvo vienas žmogus ir dešimtys buvo sužeisti.
Turkiją kerta dvi tektoninių lūžių linijos, todėl žemės drebėjimai čia yra ypač dažni.
2023 metų vasario 6-osios paryčiais įvykęs 7,8 balo žemės drebėjimas, po kurio sekė stiprūs pakartotiniai smūgiai, Turkijoje nusinešė daugiau kaip 53 tūkst. gyvybių ir beveik 6 tūkst. gyvybių Sirijoje.
Liepos pradžioje tame pačiame regione įvykęs 5,8 balo žemės drebėjimas pareikalavo vieno žmogaus gyvybės ir sužeidė 69 žmones.
