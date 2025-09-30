 Prie vairo Lenkijoje užmigęs ir keturis žmones per avariją pražudęs lietuvis – suimtas

2025-09-30 16:44 diena.lt inf.

Savaitgalį Lenkijoje įvykus tragiškai avarijai, per kurią žuvo keturi žmonės, ją, kaip įtariama, sukėlęs lietuvis suimtas trims mėnesiams, skelbia TVN24.pl.

57-erių Linui J. gresia laisvės atėmimas nuo šešių mėnesių iki aštuonerių metų. Keturias gyvybes nusinešusi avarija greitkelyje S8, Varšuvos kryptimi, tikėtina, įvyko dėl to, kad lietuvis užmigo vairuodamas vilkiką MAN. Tragedijos dieną jis buvo blaivus.

„Įtariamasis pripažino kaltę, tačiau negalėjo paaiškinti tikslių avarijos aplinkybių. Jis sakė, kad arba akimirkai prarado susikaupimą, arba užsnūdo“, – teigė ikiteisminį tyrimą organizuojanti prokurorė Beata Ciesielska.

Tyrėjai aiškinsis, kokiu greičiu lietuvis važiavo. „Dėl siauro kelio ten leidžiamas greitis – 80 km/val. Pirminiais duomenimis, įtariamasis tik nežymiai viršijo greitį. Paskutinę akimirką, kai jis pastebėjo priekyje važiuojantį automobilį, staigiai stabdė ir pasuko į dešinę. Automobilis, į kurį įtariamasis atsitrenkė, nebuvo nepataisomai sumaitotas, tačiau smūgio būta didelio“, – pridūrė prokurorė.

Primename, kad visos eismo įvykio aukos važiavo „Škoda“ automobiliu. „Du vyrai – 69 metų vairuotojas ir 73 metų keleivis – žuvo įvykio vietoje. O dvi automobilyje buvusios keleivės – 60 ir 63 metų, sunkios būklės buvo nuvežtos į ligoninę ir ten mirė“, – anksčiau sakė policijos atstovė spaudai.

25-erių „Peugeot“ vairuotojas nenukentėjo, tačiau medikų rankose atsidūrė kartu su juo vykusi vienmetė keleivė. Per avariją sužalojimų nepatyrė ir kitą sunkiasvorį automobilį vairavęs 52-ejų vyras.

Lietuvis, kaip įtariama, rėžėsi į lengvąjį automobilį „Škoda“. Po smūgio šis atsitrenkė į „Peugeot“, o pastarasis – į sunkiasvorio automobilio „Scania“ galinę dalį.

