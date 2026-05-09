Iš PSO – naujausia informacija apie mirtiną virusą

„Visus laive esančius asmenis priskiriame vadinamųjų didelės rizikos kontaktų kategorijai“, – socialinių tinklų renginyje pareiškė PSO pasirengimo epidemijoms ir pandemijoms bei jų prevencijos direktorė Maria Van Kerkhove (Marija Van Kerchovė).
Anot jos, „šiuo metu laive nėra nė vieno asmens, kuriam būtų pasireiškę kokių nors simptomų“.
PSO pareigūnė pridūrė, kad „visus keleivius bei įgulos narius, išlipančius iš laivo, rekomenduojama 42 dienų laikotarpiu aktyviai stebėti ir (prireikus) imtis tolesnių veiksmų“.
Ji pabrėžė, kad rizika visuomenei ir gyventojams Kanarų salose, kurias kruizinis laivas „MV Hondius“ turėtų pasiekti sekmadienį, tebėra „maža“.
Trys „MV Hondius“ keleiviai – sutuoktiniai iš Nyderlandų ir moteris iš Vokietijos – mirė dėl šios retos ligos, kuri paprastai plinta tarp graužikų.
Vienintelė hantaviruso atmaina, galinti plisti iš žmogaus žmogui, yra Andų virusas, tad laboratorinių testų atsakymai sukėlė tarptautinį susirūpinimą.
Kanarų salose nebus iškrauti nei bagažas, nei mirusio asmens palaikai – tai liks laive drauge su dalimi įgulos.
Planuojama, kad su Nyderlandų vėliava plaukiojantis laivas, kuriame yra apie 150 žmonių, sekmadienį ryte atplauks į Ispanijai priklausančią Tenerifės salą Kanaruose. Vėliau specialiais skrydžiais keleiviai bus nuskraidinti į savo gimtąsias šalis.
Laivo Kanaruose laukiama kažkuriuo metu nuo 3 iki 5 val. Grinvičo (nuo 6 iki 8 val. Lietuvos) laiku, šeštadienį sakė Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė Monica Garcia Gomez (Monika Garsija Gomes).
„Kanarų salose nebus iškrauti nei bagažas, nei mirusio asmens palaikai – tai liks laive drauge su dalimi įgulos“, – sakė ji ir pridūrė, kad laivas vėliau plauks į Nyderlandus.
Penktadienį PSO skelbė, kad iki šiol iš aštuonių įtariamų užsikrėtimo hantavirusu atvejų yra patvirtinti šeši.
„Gegužės 8 dienos duomenimis, iš viso pranešta apie aštuonis atvejus, įskaitant tris mirtis (mirtingumo rodiklis – 38 proc.). Šeši atvejai buvo patvirtinti laboratorijoje kaip hantavirusinės infekcijos; visos jos identifikuotos kaip Andų virusas (ANDV)“, – tuomet pranešė institucija.
„PSO šio įvykio keliamą riziką pasaulio gyventojams vertina kaip mažą ir toliau stebės epidemiologinę situaciją bei atnaujins rizikos vertinimą, – nurodė PSO. – Rizika laivo keleiviams ir įgulai laikoma vidutine.“
Ispanijos premjeras: tai moralinė ir teisinė pareiga
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas (Pedras Sančesas) šeštadienį pareiškė, kad suteikti saugų uostą kruiziniam laivui, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, kad būtų galima evakuoti jo keleivius Kanarų salose, yra jo šalies pareiga.
Leisti surengti šią operaciją „yra moralinė ir teisinė pareiga mūsų piliečiams, Europai ir tarptautinei teisei“, parašė P. Sanchezas socialiniame tinkle „X“ po susitikimo su Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovu Tedrosu Adhanomu Ghebreyesusu (Tedrosu Adhanomu Gebrejesusu) Madride.
Šaltiniai Ispanijos ministerijose anksčiau teigė, kad PSO vadovas kartu su Ispanijos sveikatos apsaugos ir vidaus reikalų ministrais vyks į vadavietę Tenerifėje, kad užtikrintų koordinavimą tarp administracijų, sveikatos kontrolę ir numatytų stebėjimo bei reagavimo protokolų taikymą.
Naujausi komentarai