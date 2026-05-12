PSO vadovas apie hantaviruso protrūkį: darbas dar nebaigtas

Tai jis sakė po evakuacijos iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas ligos protrūkis.
„Nėra jokių ženklų, kad matome didesnio protrūkio pradžią. Tačiau, žinoma, situacija galėtų pasikeisti, o atsižvelgiant į ilgą viruso inkubacinį periodą, gali būti, kad ateinančiomis savaitėmis pamatysime daugiau atvejų“, – spaudos konferencijoje Madride sakė jis.
Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas paragino paveiktas šalis laikytis PSO patarimų dėl hantaviruso, nes sveikatos saugumo priemonės jose skiriasi.
„Tikiuosi, kad jos laikysis mūsų teikiamų patarimų ir rekomendacijų“, – kalbėjo jis.
PSO rekomenduoja 42 dienų karantiną ir nuolatinį didelės rizikos kontaktų stebėjimą.
Daugiau nei 120 laivo „MV Hondius“ keleivių ir įgulos narių sekmadienį ir pirmadienį buvo išskraidinti iš Ispanijos Kanarų salų, o šalys taikė skirtingas sveikatos apsaugos priemones grįžtantiems evakuotiesiems.
Dauguma šalių laikosi PSO gairių, tačiau JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) laikinasis direktorius Jay Bhattacharya teigė, kad amerikiečiai keleiviai nebūtinai bus karantinuojami.
„MV Hondius“ sukėlė diplomatinių iššūkių – įvairios šalys derėjosi dėl to, kas priims laivą ir gydys jo keleivius.
Žaliasis Kyšulys atsisakė priimti laivą ir jis stovėjo išmetęs inkarą netoli sostinės Prajos, kai praėjusią savaitę trys žmonės buvo evakuoti į Europą oro transportu.
Ispanija leido laivui išmesti inkarą prie Kanarų salų, kad sekmadienį ir pirmadienį būtų galima evakuoti keleivius ir įgulą, nors Atlanto vandenyno salyno regioninė vyriausybė tam griežtai priešinosi.
Gindamas savo vyriausybės politiką, Ispanijos premjeras Pedro Sanchezas sakė: „Pasauliui nereikia daugiau savanaudiškumo ar baimės. Jam reikia šalių, kurios demonstruoja solidarumą ir nori žengti į priekį.“
