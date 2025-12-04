Per raketų smūgį Kryvyj Rihui sužeisti trys žmonės, įskaitant vaiką

„Turima informacija, yra trys sužeistieji. Tarp jų yra trimetė mergaitė“, – teigiama įraše.
Vaikas ir 28-erių moteris gydomi ambulatoriškai. Dar viena sužeistoji – 87-erių moteris – dėl vidutinio sunkumo sužalojimų nuvežta į ligoninę.
Per raketų smūgį Ukrainos Kryvyj Riho miestui trečiadienio vakarą buvo sužeisti trys žmonės, įskaitant trejų metų vaiką. Tai tinkle „Facebook“ pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Vladyslavas Haivanenka.
