Rinkevičius: dronų incidentai yra Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė

Dėl šių incidentų šalies vadovas ketvirtadienį susisiekė su Rėzeknės meru Janiu Tutinu ir Rėzeknės savivaldybės tarybos pirmininku Guntaru Skudra.
Prezidentas padėkojo vietos savivaldoms ir atsakingoms institucijoms už reakciją į susidariusią situaciją.
„Deja, tai yra tiesioginė Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė“, – pažymėjo E. Rinkevičius.
Šalies vadovas taip pat paragino visus gyventojus laikytis atitinkamų tarnybų nurodymų.
Kaip pranešė LETA, anksti ketvirtadienį į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai. Mažiausiai vienas jų nukrito Rėzeknėje, apgadindamas naftos saugyklą.
Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų prašymu Valstybinė priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba išsiuntė pranešimus į telefonus Ludzos, Balvų ir Rėzeknės savivaldybių gyventojams.
Liudininkų teigimu, dronai virš Rėzeknės buvo matomi ir girdimi dar ir po saulėtekio. Gyventojai taip pat pranešė apie garsus, panašius į naikintuvų.
Gynybos ministras Andris Sprūdas interviu Latvijos televizijai sakė, kad NGP kartu su NATO sąjungininkais užtikrina maksimalią Latvijos oro erdvės kontrolę. Ministras pridūrė, kad skubiai pakilo ir NATO naikintuvai.
Kariuomenė pažymi, kad kol tęsiasi Rusijos agresija Ukrainoje, išlieka rizika, jog svetimi dronai gali vėl patekti į Latvijos oro erdvę arba prie jos priartėti.
