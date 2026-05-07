Rusija ir Ukraina apsikeitė dronų smūgiais

Ukraina paskelbė vienašališkas paliaubas gegužės 6 d., tačiau Maskvos kariuomenė šį prašymą ignoravo ir tęsė atakas visą dieną ir naktį.
Tai buvo Kyjivo atsakomasis pasiūlymas, pateiktas po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paragino skelbti paliaubas, apimančias gegužės 9 d., kuomet Rusija mini pergalės prieš nacistinę Vokietiją Antrajame pasauliniame kare metines ir Raudonojoje aikštėje rengia didelį karinį paradą.
347 Ukrainos bepiločiai orlaiviai buvo sunaikinti nuo 21 iki 7 val. Lietuvos laiku, pranešime teigė Rusijos gynybos ministerija.
Pasienio regione Belgorode žuvo moteris, pareiškė vietos gubernatorius, o dar 13 žmonių buvo sužeista Briansko srityje, kuri taip pat ribojasi su Ukraina.
Rusija per naktį paleido į Ukrainą 102 bepiločius orlaivius, pranešime informavo Kyjivo oro pajėgos.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sukritikavo Rusiją už tai, kad ši ignoravo raginimą nutraukti ugnį, ir paliko atvirą galimybę surengti masinius smūgius prieš Rusiją per šeštadienį vyksiantį minėjimą.
Kyjivas pastarosiomis savaitėmis suintensyvino smūgius į Rusijos energetikos objektus, o per Rusijos apšaudymus pastarosiomis dienomis žuvo dešimtys žmonių – tai buvo vienas kruviniausių laikotarpių civiliams per kelias savaites.
Maskva trečiadienio vakarą pagrasino surengti didžiulį smūgį Kyjivo centre, jei Ukraina vykdytų atakas per Pergalės dienos renginius. Ji nurodė, kad išsiuntė pranešimą užsienio šalių ambasadoms Ukrainoje, kuriame jos raginamos evakuoti savo darbuotojus.