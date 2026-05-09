Rusija ir Ukraina apsikeitė kaltinimais dėl paliaubų pažeidimų

„Nuo dienos pradžios agresoriaus surengtų atakų skaičius pasiekė 51-ą“, – pranešė Ukrainos generalinis štabas.
Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad nuo penktadienio 18 val. (vietos ir Lietuvos laiku) Rusija paleido vos 44 dronus – tai vienas mažiausių skaičių pastaraisiais mėnesiais.
Tuo metu Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad, „nepaisant paliaubų paskelbimo, Ukrainos ginkluotos grupuotės surengė atakas, naudodamos dronus ir artileriją prieš mūsų pajėgų pozicijas“.
Tikslaus pažeidimų skaičiaus šeštadienį ministerija nenurodė.
Nuo dienos pradžios agresoriaus surengtų atakų skaičius pasiekė 51-ą.
Abiem šalims tęsiant dronų smūgius, buvo pranešta apie žuvusiuosius ir sužeistuosius.
Ukrainos Zaporižios bei Dnipropetrovsko srityse per Rusijos dronų smūgius žuvo du civiliai, o dar trys buvo sužeisti, pranešė vietos pareigūnai.
Rusijos vakarinėje Belgorodo srityje per Ukrainos dronų smūgius buvo sužeisti trys žmonės, teigė gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.
Per Rusijos Pergalės dienos paradą Raudonojoje aikštėje nebuvo užfiksuota jokių išpuolių.
JAV prezidentas vėlai penktadienį paskelbė, kad nuo šeštadienio tarp Ukrainos ir Rusijos įsigalioja trijų dienų paliaubos, ir pareiškė tikįs, kad tai padės pasiekti ilgalaikį susitarimą dėl Maskvos karo užbaigimo.
„Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad Rusijos ir Ukrainos Kare bus TRIJŲ DIENŲ PALIAUBOS (gegužės 9, 10 ir 11 dienomis)“, – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
„Šį prašymą tiesiogiai pateikiau aš pats ir labai vertinu tai, kad prezidentas Vladimiras Putinas ir prezidentas Volodymyras Zelenskis su juo sutiko“, – pažymėjo JAV prezidentas.
„Tikėtina, tai bus labai ilgo, mirtino ir sunkiai kovoto karo pabaigos pradžia“, – parašė jis.
JAV prezidentas taip pat pranešė, kad Ukraina ir Rusija apsikeis po tūkstantį belaisvių.
Netrukus po to Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įsakė kariuomenei nepulti Maskvos Raudonosios aikštės per Antrojo pasaulinio karo pergalės dienos paradą gegužės 9-ąją.
„Parado metu (2026 metų gegužės 9-ąją nuo 10 val. Kyjivo (ir Lietuvos) laiku) Raudonosios aikštės rajonas išbraukiamas iš Ukrainos ginklų panaudojimo plano“, – teigiama prezidento svetainėje paskelbtame potvarkyje.
Rusija savo ruožtu patvirtino gegužės 9–11 dienomis galiosiančias paliaubas ir didelio masto apsikeitimą karo belaisviais su Ukraina.
„Patvirtinu, kad Rusijos pusei yra priimtina JAV prezidento Donaldo Trumpo ką tik pasiūlyta iniciatyva dėl paliaubų apsikeitimui karo belaisviais tarp Rusijos ir Ukrainos“, – žurnalistams vėlai penktadienį pareiškė Kremliaus patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas.