Rusija teigia atrėmusi Ukrainos dronų ataką prieš Maskvą

2025-12-11 07:00
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Rusija naktį į ketvirtadienį atrėmė 31 drono ataką prieš  sostinę Maskvą. Tai „Telegram“ kanale pranešė miesto meras Sergejus Sobianinas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.

Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje / Scanpix nuotr.

