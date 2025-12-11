Rusija teigia atrėmusi Ukrainos dronų ataką prieš Maskvą

Visuose Maskvos oro uostuose laikinai buvo sustabdyti skrydžiai. Lėktuvai buvo nukreipamii į Sankt Peterburgą. Duomenų apie žalą ar sužeistuosius kol kas nėra.
Jau trečiadienį popiet Maskvoje buvo numuštas vienas bepilotis.
Rusija naktį į ketvirtadienį atrėmė 31 drono ataką prieš sostinę Maskvą. Tai „Telegram“ kanale pranešė miesto meras Sergejus Sobianinas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.
