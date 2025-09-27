Ukrainos dronai smogė Rusijos naftotiekiui „Družba“

Čiuvašijos gubernatorius Olegas Nikolajevas šeštadienį paskelbė, kad buvo padaryta nedidelė žala.
Anot jo, nors šio objekto darbas ir sustojo, bet smūgio metu niekas nenukentėjo.
Jis pridėjo, kad ataka įvyko Konaro gyvenvietėje, 60 km į pietryčius nuo Čiuvašijos sostinės Čeboksarų.
Naftos pumpavimo stotis yra naftotiekio „Družba“ dalis, kuriuo nafta tiekiama vakarų kryptimi.
Ukraina pastaruoju metu vis dažniau smogia Rusijos naftos pramonei siekdama sutrikdyti degalų tiekimą kariuomenei ir civiliams bei sumažinti Rusijos gaunamas pajamas iš energetikos produktų eksporto.