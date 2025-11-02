 Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino 67 iš 79 Rusijos bepiločių orlaivių

Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino 67 iš 79 Rusijos bepiločių orlaivių

2025-11-02 15:19
Lina Linkevičiūtė (UKRINFORM)

Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino 67 iš 79 Rusijos bepiločių orlaivių, pataikymai fiksuoti šešiose vietose, platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos.

Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje / Scanpix nuotr.

Nuo lapkričio 1 d. 19 val. rusai į Ukrainą iš Briansko srities paleido dvi balistines raketas „Iskander-M“, o iš Kursko, Milerovo, Oriolo ir Primorsko Achtarsko krypčių (Rusijos Federacija) paleido 79 „Shahed“ ir „Gerbera“ kovinius bepiločius orlaivius bei kitokio tipo bepiločius. Apie 50 iš jų buvo „Shahed“ bepiločiai orlaiviai.

Oro ataką atrėmė Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, priešlėktuvinių raketų daliniai, elektroninė karyba, nepilotuojamų sistemų daliniai ir mobiliosios ugnies grupės. Pirminiais duomenimis, oro gynybos pajėgos iki sekmadienio, lapkričio 2 d., 9 val. šalies šiaurėje, pietuose ir rytuose numušė arba nuslopino 67 bepiločius orlaivius.

Ataka tęsiasi, nes oro erdvėje yra keletas rusų bepiločių orlaivių.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
bepiločiai orlaiviai
dronai
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos
Ukraina

