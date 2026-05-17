Rusijoje – didelio masto ataka

„Per dronų ataką Maskvos srityje anksčiau šiandien žuvo vienas indų darbininkas, o dar trys buvo sužeisti“, – teigiama ambasados pranešime.
Pranešime taip pat nurodoma, kad ambasados pareigūnai apsilankė atakos vietoje ir susitiko su sužeistais darbininkais ligoninėje.
Ukraina naktį į Rusiją paleido beveik 600 dronų ir per šiuos smūgius žuvo trys žmonės Maskvos srityje bei vienas Belgorodo srityje.
Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai per Rusijos raketų ir dronų ataką Kyjive žuvo mažiausiai 24 žmonės, o Ukraina pažadėjo imtis atsakomųjų veiksmų.
Konfliktas Ukrainoje, kuris visa jėga įsiplieskė 2022 metų vasarį, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją, ir per kurį žuvo šimtai tūkstančių žmonių, jau virto kruviniausiuoju Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.