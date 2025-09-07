 Rusijos ataka Kyjive: pranešama apie dūmus virš vyriausybės pastato

2025-09-07 10:21
Justina Vaišvilaitė-Braziulienė (AFP)

Po Rusijos smūgių sekmadienio rytą virš Kyjivo centre esančio vyriausybės pastato stogo buvo matyti kylantys dūmai, pranešė juos pastebėjęs naujienų agentūros AFP žurnalistas.

Scanpix nuotr.

Virš pastato skraidė sraigtasparniai ir ant stogo pylė, kaip manoma, vandenį.

Pranešimus netrukus patvirtino Ukrainos premjerė Julija Svyrydenko.

„Per priešo ataką buvo apgadinti stogas ir viršutiniai aukštai. Gelbėtojai gesina gaisrą”,  – kanale „Telegram“ parašė vyriausybės vadovė.

Paleido rekordiškai daug dronų

Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad nuo šeštadienio vakaro iki sekmadienio ryto Rusija paleido į Ukrainą mažiausiai 805 dronus ir 13 raketų. Tai kol kas didžiausias oro antpuolis per visą karą.

„Karinių oro pajėgų padaliniai aptiko ir sekė 818 atakos orlaivius“, –kanale „Telegram“ tinkle pranešė karinės oro pajėgos.

Oro gynybos pajėgos numušė arba sustabdė 747 dronus ir keturias raketas, priduriama pranešime.

