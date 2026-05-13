Per Rusijos atakas Dnipropetrovsko srityje žuvo aštuoni civiliai

Pasak pareigūnų, Rusijos pajėgos sudavė beveik 30 smūgių trijuose regiono rajonuose. Nikopolio rajone apšaudytas Nikopolio miestas, taip pat Marhaneco, Myrovės, Pokrovskės ir Červonohryhorivkos gyvenvietės. Apgadinta infrastruktūra, privatūs namai ir transporto priemonės.
Sužeisti trys žmonės, tarp jų 16 metų berniukas, jis paguldytas į ligoninę vidutinio sunkumo būklės. Dar 16 metų ir 21 metų jaunuoliai gydomi ambulatoriškai.
Synelnykovės rajone Rusijos pajėgos smogė Dubovykų ir Mykolajivkos gyvenvietėms, apgadinta daugiau nei 20 namų, žuvo du žmonės.
Per ankstesnius smūgius antradienį rajone nukentėjo devyni namai, žuvo keturi žmonės ir dar keturi buvo sužeisti. Trys sužeistieji paguldyti į ligoninę, įskaitant kritiškos būklės 50 metų vyrą.
Kryvyj Rihe buvo apgadinti pramonės objektai, infrastruktūra ir dujotiekis. Du žmonės žuvo ir keturi buvo sužeisti.
Pranešta, kad antradienį Rusijos pajėgos sudavė daugiau nei 50 smūgių iš artilerijos ir surengė dronų atakas keturiuose Dnipropetrovsko srities rajonuose, sužeidė penkis žmones.