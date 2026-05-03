Per Rusijos dronų smūgius žuvo trys žmonės, Ukraina taikėsi į naftos tanklaivius

Dvi kaimynės kasdien viena į kitą paleidžia šimtus sprogmenų prikrautų dronų per visą ketverius metus trunkantį karą. Derybos dėl konflikto užbaigimo nedavė jokių rezultatų.
Per Rusijos atakas pietiniame Ukrainos Odesos regione, kur yra pagrindiniai eksporto terminalai, žuvo du žmonės, įskaitant uosto sunkvežimio vairuotoją, socialiniuose tinkluose pranešė regiono gubernatorius Olehas Kiperis.
„Priešo dronai pataikė į tris gyvenamuosius pastatus, dar du buvo apgadinti (...) Taip pat apgadinti uosto infrastruktūros objektai ir įranga“, – sakė jis.
Pagalbos tarnybos paskelbė nuotraukas, kuriose matyti, kaip po atakų ugniagesiai kovoja su gaisru.
Per Rusijos smūgius fronto linijoje esančiame Chersono regione, pietų Ukrainoje, taip pat žuvo vienas žmogus, pranešė vietos pareigūnai.
Per naktinę ataką Rusija paleidė 268 dronus ir vieną balistinę raketą, pranešė Kyjivo oro pajėgos.
Tuo tarpu Ukrainos kariuomenė į Rusiją paleido mažiausiai 334 dronus, pranešė Maskvos gynybos ministerija.
Šiaurės vakarų Leningrado karinė sritis buvo smarkiai atakuojama.
Pasak Kyjivo, pastarosiomis savaitėmis ten esantys naftos eksporto terminalai buvo atakuoti kelis kartus, dėl to prarasta eksporto už milijardus dolerių.
Naftos ir dujų pajamos, kurias padidino karas Artimuosiuose Rytuose, yra labai svarbios Rusijos ekonomikai ir jos kariuomenės finansavimui.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad du vadinamieji Rusijos šešėliniai tanklaiviai – senstantys laivai, kuriais po pasaulį gabenama sankcionuota nafta – buvo atakuoti netoli pietinio Juodosios jūros Novorosijsko uosto.
Jis paskelbė nespalvotą naktinio matymo įranga filmuotą vaizdo įrašą, kuriame matyti prie vieno tanklaivio artėjantis jūrinis dronas.
Padaryta žala kol kas neapskaičiuota.
Per Ukrainos drono ataką Maskvos srityje, supančioje Rusijos sostinę, taip pat žuvo 77 metų vyras, pranešė regiono gubernatorius.
Kyjivas savo atakas prieš Rusiją vadina teisingu atsaku į naktinius Rusijos smūgius jo miestams.
Jis teigia, kad taikosi tik į energetikos ir karinius objektus.
Rusija taip pat neigia besitaikanti į civilius.
Dešimtys tūkstančių žmonių žuvo per ketverius metus trunkantį karą, kurį sukėlė 2022 metų vasarį prasidėjusi Rusijos invazija.
Balandį Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių ilgojo nuotolio atakos dronų – vidutiniškai daugiau nei 200 per dieną, rodo naujienų agentūros AFP atlikta Kyjivo oro pajėgų duomenų analizė.