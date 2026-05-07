Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskrido keli dronai: du iš jų sudužo

Šiuo metu įvykio vietoje dirba NAF, Valstybinės policijos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniai.
Dronai į Latvijos oro erdvę įskrido iš Rusijos teritorijos pusės, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad jie yra rusiški. Praeityje panašius incidentus sukėlė ukrainiečių dronai, atakavę Rusijos šiaurinius uostus Suomijos įlankoje.
Vienas iš ketvirtadienio rytą skridusių dronų galėjo nukristi Latvijos rytinėje dalyje esančioje Rėzeknėje.
Tarnybos tiria incidento aplinkybes, pranešė policija.
Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba nurodė, kad ketvirtadienį apie 3 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku skubios pagalbos telefonu gauti keli pranešimai apie galimą gaisrą naftos saugykloje Rėzeknėje.
Atvykę į įvykio vietą ugniagesiai nustatė, kad atviros ugnies nebėra, tačiau imtasi būtinų priemonių vienam iš rezervuarų atvėsinti.
Apžiūrint naftos rezervuarus termovizoriumi, padidėjusios temperatūros neužfiksuota, pranešė Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (VUGD).
Pagalbos tarnybos lieka įvykio vietoje, o policija aptvėrė teritoriją.
NAF prašymu Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ketvirtadienio paryčiais išsiuntė pranešimus į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje Ludzos, Balvų ir Rėzeknės savivaldybių gyventojams.
Gyventojai buvo raginami slėptis patalpose, uždaryti langus ir duris, o pastebėjus žemai skrendantį, įtartiną ar pavojingą objektą – nesiartinti prie jo ir skambinti pagalbos telefonu.
Socialiniuose tinkluose Rėzeknės gyventojai pranešė girdėję iš dangaus variklio garsus, sprogimus ir matę šviesos blyksnius.
Tuo metu Rėzeknėje ir Rėzeknės savivaldybės teritorijoje, atsižvelgiant į perspėjimą apie galimą grėsmę oro erdvėje, ketvirtadienį atšauktos pamokos visose mokymo įstaigose.
Kaip pranešama, panašių perspėjimų mobiliojo ryšio tinklu Latgalos gyventojai pastaraisiais mėnesiais gavo ne kartą, jie buvo susiję su dronų priartėjimu prie Latvijos oro erdvės arba įskridimu į ją.
NAF kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę, kad užtikrintų neatidėliotiną reagavimą į galimą grėsmę. NAF sustiprino oro gynybą rytinėje sienoje, nusiųsdamos ten papildomų pajėgų.
Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silina socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad laukia atsakingų ministrų ataskaitų dėl dronų incidentų rytiniame Latgalos regione.
Ji taip pat ragina gyventojus laikytis Latvijos kariuomenės ir atsakingų institucijų nurodymų.
Premjerė nuolat palaiko ryšį su gynybos ir vidaus reikalų ministrais bei nacionalinio saugumo tarnybomis.
Kaip pažymi NAF, kol tęsiasi Rusijos agresija Ukrainoje, atvejai, kai į Latvijos oro erdvę įskrenda ar prie jos priartėja užsienio dronai, gali pasikartoti.
Anksčiau apie galimą oro grėsmę buvo paskelbta sekmadienio naktį – perspėjimai buvo išsiųsti Alūksnės, Balvų, Ludzos, Rėzeknės ir Kraslavos savivaldybėse. Tuo metu galima grėsmė Latvijos oro erdvei greičiausiai buvo susijusi su ukrainiečių dronų ataka prieš Rusijos naftos terminalus.
Prieš tai, kovo 25 dieną, buvo užfiksuota, kad iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskrido užsienio dronas, kuris nukrito ir sprogo Kraslavos savivaldybėje. Patvirtinta, kad tai buvo ukrainiečių dronas, dalyvavęs koordinuotoje Ukrainos operacijoje prieš Rusijos taikinius.
