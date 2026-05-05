Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo penki žmonės

Centrinėje Poltavos srityje per Rusijos bepiločių orlaivių ir raketų ataką žuvo keturi žmonės, o dar 31 buvo sužeistas, informavo regiono pareigūnas. Tuo metu Charkivo srityje gyvybės neteko vienas asmuo, o sužalojimų patyrė dar du, nurodė prokurorai.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį sukritikavo visišką Rusijos cinizmą, nes ši vykdo mirtinus išpuolius prieš jo šalį, bet kartu siekia paliaubų, kad gegužės 9-ąją Maskvoje galėtų surengti Pergalės dienos paradą.
„Prašyti paliaubų, kad būtų galima surengti propagandines šventes, tuo pačiu kasdien iki to laiko vykdant tokius raketų ir bepiločių orlaivių smūgius, yra visiškas cinizmas“, – po aukų pareikalavusio naktinio smūgio pareiškė V. Zelenskis.