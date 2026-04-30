Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo vienas žmogus, 23 sužeisti

Apie tai praneša portalas „Ukrainska Pravda“.
Tuo metu Odesoje per Rusijos smūgius praėjusią naktį sužeistų žmonių skaičius padidėjo iki 20.
„Dėl Rusijos atakos Dnipro rajone vienas žmogus žuvo, o kitas buvo sužeistas. Po smūgio užsidegė parduotuvė ir netoliese buvę automobiliai“, – pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Hanža.
Vietos „Telegram“ kanalai praneša, kad Rusijos pajėgos puola Dnipro miestą. Meras nurodė, kad dega autobusas.
Rusai taip pat paleido dronų į Černihivą.
„Miestas puolamas priešo. Vienas dronas pataikė į biurų pastatą mieste. Pirminiais duomenimis, sužeisti du žmonės. Informacija tikslinama“, – sakė Černihivo miesto karinės administracijos vadovas Dmytro Bryžynskis.
Rusija naktį į ketvirtadienį taip pat surengė masinę dronų ataką prieš Odesą, kur, vietos pareigūnų teigimu, smūgiai teko gyvenamiesiems rajonams įvairiose miesto vietose ir buvo sužeista mažiausiai 20 žmonių, įskaitant 17 metų vaikiną.
Anksčiau skelbta apie 16 Odesoje sužeistų žmonių.
Portalo „The Kyiv Independent“ cituoto vietos karinės administracijos vadovo Serhijaus Lysako teigimu, du nukentėjusieji tebėra intensyviosios slaugos skyriuje, jų būklė sunki.
Ukrainos oro pajėgos ketvirtadienį platformoje „Telegram“ paskelbė, kad Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido balistinę raketą ir 206 dronus, kurių 172 buvo perimti.