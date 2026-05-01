Rusijos Tuapsės jūrų terminalui vėl smogta dronais

Teigiama, kad vietos pareigūnai patvirtino ataką ir nurodė, kad žmonės nenukentėjo.
Tai jau ketvirta per pastarąsias dvi savaites Ukrainos dronų ataka prieš šį uostamiestį.
Pastaruoju metu Tuapsė patyrė suintensyvėjusius smūgius, įskaitant atakas prieš naftos perdirbimo gamyklą balandžio 20 ir balandžio 16 dienomis, dėl kurių šiame Rusijos mieste kelias dienas liepsnojo gaisrai.
Naktį į antradienį Ukrainos dronai taip pat taikėsi į naftos saugyklas Tuapsėje, dar nespėjus užgesinti ankstesnių smūgių sukeltų gaisrų, skelbė portalas „The Kyiv Independent“, remdamasis pranešimais socialiniuose tinkluose.
