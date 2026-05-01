 Rusijos Tuapsės jūrų terminalui vėl smogta dronais

Rusijos Tuapsės jūrų terminalui vėl smogta dronais

2026-05-01 10:36
BNS inf.

Tuapsės jūrų terminalui Rusijos Krasnodaro krašte praėjusią naktį vėl buvo smogta dronais, kilo gaisras, praneša naujienų agentūra UNIAN.

<span>Rusijos Tuapsės jūrų terminalui vėl smogta dronais</span>
Rusijos Tuapsės jūrų terminalui vėl smogta dronais / Scanpix nuotr.

Teigiama, kad vietos pareigūnai patvirtino ataką ir nurodė, kad žmonės nenukentėjo.

Tai jau ketvirta per pastarąsias dvi savaites Ukrainos dronų ataka prieš šį uostamiestį.

Pastaruoju metu Tuapsė patyrė suintensyvėjusius smūgius, įskaitant atakas prieš naftos perdirbimo gamyklą balandžio 20 ir balandžio 16 dienomis, dėl kurių šiame Rusijos mieste kelias dienas liepsnojo gaisrai.

Naktį į antradienį Ukrainos dronai taip pat taikėsi į naftos saugyklas Tuapsėje, dar nespėjus užgesinti ankstesnių smūgių sukeltų gaisrų, skelbė portalas „The Kyiv Independent“, remdamasis pranešimais socialiniuose tinkluose.

Šiame straipsnyje:
tuapse
jūrų terminalas
dronai
Rusija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Galima padaryti? Ogi pasitraukti iš Ukrainos ir smūgių nebebus! Okupantai galvoja, jog kamuolį galima spardyti į vienus vartus. O bet tačiau, kamuolys grįžta atgal, tik su dviguba ir baisesne jėga. Šaunuoliai ukrainiečiai, kad parodo agresoriui jo vietą!
2
0
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų