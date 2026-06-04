Rutte įspėja jaunus rusus neiti į karą: būsite palikti kentėti purve ir mirti

M. Rutte atkreipė dėmesį į didelius Rusijos nuostolius ir pažymėjo, kad Rusija per vieną mėnesį praranda daugiau karių nei Sovietų Sąjunga per dešimt karo metų prarado Afganistane.
„Turiu čia kai ką pasakyti. Bet noriu tai pasakyti jauniems rusams ir jų šeimoms. Jums siūlomas nepalankus sandėris. Tokie vyrai kaip jūs, stojantys į kovą, nebus apmokyti. Jums suteikta įranga neatitiks standartų. Yra labai didelė tikimybė, kad ten, karo lauke, jūs žūsite arba būsite sužeisti – ir didelė tikimybė, kad, jei būsite sužeisti, būsite palikti kentėti purve ir mirti“, – įspėjo jis.
M. Rutte taip pat užsiminė apie grėsmes Rusijos ekonomikai, tačiau pažymėjo, kad Maskva nerodo jokių ženklų, kad ketintų nutraukti karą.
„Tai aiškiai rodo naujausios atakos Kyjive ir visoje Ukrainoje. Žuvo dar daugiau civilių, yra daugybė sužeistųjų. Padaryta milžiniška žala. Mes griežtai smerkiame Rusijos agresiją ir toliau raginame siekti taikos derybų būdu – ir čia, Volodymyrai, akivaizdu, kad jūs iš tikrųjų siekiate taikos. Tuo pačiu metu mes aiškiai suvokiame, kad būtina toliau remti Ukrainą“, – kalbėjo M. Rutte.
M. Rutte kartu su NATO Karinio komiteto pirmininku Giuseppe Cavo Dragone bei visų 32 NATO valstybių narių nuolatiniais atstovais ir jų pavaduotojais oficialaus vizito į Kyjivą atvyko trečiadienį.