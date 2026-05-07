Šaltinis: per Izraelio smūgį į Beiruto priemiesčius žuvo aukšto rango „Hezbollah“ vadas

Tai buvo pirmoji per beveik mėnesį ataka šioje vietovėje.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu teigė, kad jo kariuomenė taikėsi į „Hezbollah“ „Radwan“ pajėgų vadą.
Šaltinis, artimas „Hezbollah“, su anonimiškumo sąlyga AFP sakė, kad žuvo Malekas Balloutas, operacijų vadas „Radwan“ pajėgose.
Libano valstybinė Nacionalinė naujienų agentūra pranešė, kad Izraelio karo lėktuvai surengė ataką, taikydamiesi į pietinius priemiesčius – „Hezbollah“ tvirtovę.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė dūmus, kylančius iš taikinio zonos.
Beirutas ir jo pietiniai priemiesčiai nuo balandžio 8 d. išvengė Izraelio atakų, kai per didžiulius Izraelio smūgius visoje šalyje žuvo daugiau nei 350 žmonių.
Trečiadienio ataka surengta tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad yra „labai didelė tikimybė“ sudaryti taikos susitarimą su Iranu.
Irano remiama „Hezbollah“ įtraukė Libaną į karą Artimuosiuose Rytuose, kai kovo 2 d. užpuolė Izraelį, paremdama Iraną. Nuo to laiko per Izraelio smūgius Libane žuvo daugiau nei 2700 žmonių, daugiau nei milijonas žmonių buvo priversti palikti savo namus, ypač Pietų ir Rytų Libano bei Beiruto pietinių priemiesčių gyventojai.
Balandžio 17 d. įsigaliojo paliaubos, tačiau Izraelis ne kartą bombardavo Libaną, ypač pietinį, o „Hezbollah“ atsakė atakomis prieš Izraelio karius.
Naujausi komentarai