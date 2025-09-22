 San Franciską supurtė žemės drebėjimas

San Franciską supurtė žemės drebėjimas

2025-09-22 15:34
Rasa Strimaitytė (ELTA)

San Francisko regione žmones išgąsdino žemės drebėjimas. JAV Geologijos tarnybos (USGS) duomenimis, požeminio smūgio stiprumas ankstų pirmadienio rytą (vietos laiku) siekė 4,3 balo. Epicentras buvo netoli Berklio miesto į rytus nuo San Francisko.

San Franciską supurtė žemės drebėjimas / Scanpix nuotr.

Pranešimų apie didesnę žalą nėra. Pradžioje skelbta, kad žemės drebėjimo stiprumas buvo 4,6 balo, tačiau vėliau rodiklis kiek pakoreguotas.

