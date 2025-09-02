Per smarkų žemės drebėjimą Afganistane žuvusiųjų skaičius išaugo iki 900

6 balų žemės drebėjimas įvyko vėlų sekmadienio vakarą kalnuotame regione, jis sulygino su žeme kaimus ir paliko žmones įstrigusius po griuvėsiais.
„Sužeistieji evakuojami, todėl šie skaičiai dar gali gerokai pasikeisti“, – naujienų agentūrai „The Associated Press“ sakė Afganistano nacionalinės nelaimių valdymo agentūros atstovas Yousafas Hammadas.
„Dėl žemės drebėjimo kai kuriose vietovėse įvyko nuošliaužų, kurios užblokavo kelius, tačiau jie buvo vėl atidaryti, o likę keliai bus atverti, kad būtų galima pasiekti sunkiai pasiekiamas vietas“, – teigė jis.
